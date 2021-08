Jost Capito: le résultat de la Hongrie montre que Nicholas Latifi mérite un siège en F1

in

Jost Capito pense que la performance de Nicholas Latifi au Grand Prix de Hongrie prouve qu’il mérite une place sur la grille de F1.

Depuis que le Canadien a rejoint la grille au début de la campagne 2020, il a eu du mal à se rapprocher du niveau de son coéquipier Georges Russel, et beaucoup ont dit qu’il ne pratique le sport que parce que lui et son père apportent beaucoup d’argent à Williams.

Lors de la première course après ces commentaires, Latifi a marqué son meilleur résultat de tous les temps, terminant à la 7e place en Hongrie pour marquer ses premiers points en F1.

Après avoir grimpé en P3 au début en raison du chaos qui s’est ensuivi devant lui, il a gardé son sang-froid pour franchir la ligne devant un certain nombre de pilotes dans des voitures plus rapides, ainsi que Russell, qui a remporté la P8.

Capiton, le Williams directeur de l’équipe, dit que la performance a prouvé que son pilote mérite d’avoir une place dans le sport.

“C’était la première fois que Nicky marquait des points en F1 – et cela devait venir”, a-t-il déclaré.

« Je suis sûr que ce sera un gros coup de pouce pour lui et lui donnera beaucoup de confiance en lui. Se qualifier derrière George et finir devant à coup sûr est une grande motivation pour lui.

“J’ai été impressionné par la façon dont Nicky a réussi à rentrer à la maison sous la pression de courir confortablement dans les points pour la première fois. À un moment donné, il était troisième.

« Garder la tête baissée et livrer était très impressionnant. Cela montre à quel point Nicky mérite d’être en F1.

Bien qu’il n’ait pas encore de contrat au-delà de cette saison, il semble probable que Latifi restera chez Williams pour 2022, mais qui l’associe est un point d’interrogation beaucoup plus important avec Russell susceptible de rejoindre Mercedes à la place de Valtteri Bottas.

Le Finlandais a été lié au siège que Russell laissera vacant, tout comme Nico Hulkenberg et des options plus jeunes telles que Guanyu Zhou et Nyck de Vries.

Discutant de qui il aimerait être son nouveau coéquipier, Latifi a déclaré qu’il fallait quelqu’un de patient qui soit heureux d’aider l’équipe à se reconstruire et de ne pas gagner des courses tout de suite.