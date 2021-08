Jost Capito : l’objectif d’Aston Martin pour le titre “trop ​​ambitieux”

Jost Capito pense que devenir champion du monde en six ans est « trop ambitieux », à la fois pour son équipe Williams et Aston Martin.

Avec l’introduction du nouveau règlement de la Formule 1 la saison prochaine, d’autres constructeurs ont la possibilité de lancer un défi à Mercedes et Red Bull.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a défini un calendrier pour que son équipe basée à Silverstone atteigne la terre promise, en déclarant: “Je pense que nous considérerions comme un succès de remporter le Championnat du monde d’ici cinq ans.”

Mais Capito, le directeur général de Williams et directeur actuel de l’équipe, considère que c’est un objectif trop ambitieux, car il ne considère pas qu’Aston Martin est actuellement très en avance sur sa propre équipe.

Les performances des deux équipes ont convergé en 2021 par rapport à ce qu’elles étaient la saison dernière. Aston Martin, alors connu sous le nom de Racing Point, a failli terminer troisième du championnat des constructeurs alors que Williams n’a pas réussi à marquer un point.

Cette fois-ci, plutôt que d’être respectivement quatrième et 10e, ils se classent septième et huitième, séparés de 38 points à mi-parcours de la campagne.

“Quand vous voyez d’où vient l’équipe, je dirais que c’est trop ambitieux”, a déclaré Capito à GP Fans Global lorsqu’on lui a demandé si une période de quatre à six ans était un objectif réaliste pour devenir des challengers du championnat.

« Pour être là dans quatre à six ans, on est à peu près dans la même situation qu’eux. [Aston Martin] sont et je pense que c’est déjà ambitieux.

« Toutes les autres équipes s’améliorent aussi. Nous ne rivalisons pas avec des équipes immobiles. Tout le monde dans les meilleures équipes, ils poussent aussi fort que possible pour rester au sommet.

« Donc quand on veut rattraper son retard, il faut être plus rapide en ingénierie sinon on ne rattrape pas, l’écart s’agrandit. Vous avez besoin de ce temps pour établir tous les nouveaux processus, infrastructures, etc.

Bien qu’Aston Martin ne soit qu’un échelon au-dessus de Williams sur l’échelle des constructeurs ce trimestre, leurs décomptes de points respectifs sont quelque peu faussés par les événements du Grand Prix de Hongrie, la dernière course avant la pause estivale.

Williams a été le bénéficiaire d’un carnage au premier virage qui a éliminé plusieurs prétendants au podium, offrant la chance à Nicholas Latifi et George Russell de rentrer à la maison respectivement septième et huitième.

Pendant ce temps, Sebastian Vettel d’Aston Martin a perdu 18 points pour avoir franchi la ligne en deuxième lorsqu’il s’est avéré qu’il n’y avait pas suffisamment de carburant dans la voiture pour obtenir un échantillon pour les contrôles de légalité.