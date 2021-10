Jost Capito minimise les discussions sur la connexion entre Williams et Red Bull

Jost Capito a nié que le transfert d’Alex Albon chez Williams renforcerait les liens entre l’équipe et Red Bull.

Albon rejoint Williams pour la saison 2022 à la place de George Russell, qui a obtenu le siège chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton.

Avec une variété de candidats à côté de Nicholas Latifi, Williams aurait pu opter pour Nyck de Vries, qui est affilié à leur fournisseur de moteurs, Mercedes, ou peut-être Guanyu Zhou de l’Alpine Academy.

Mais au lieu de cela, ils ont choisi d’emprunter la voie Red Bull pour Albon, qui a dû rompre les liens avec le géant autrichien des boissons énergisantes pour l’année prochaine, bien qu’ils conservent une option sur lui pour 2023.

Le Thaïlandais né à Londres travaille comme pilote de réserve et simulateur pour Red Bull depuis qu’il a été rétrogradé de son siège de course à la fin de la saison dernière au profit de Sergio Perez.

Red Bull commence bien sûr à produire ses propres moteurs à partir de l’année prochaine, mais le directeur général de Williams et directeur d’équipe, Capito, a rejeté l’idée que l’embauche d’Albon soit la première étape vers tout lien technique.

“C’est un pilote Williams à part entière, sans contrat avec Red Bull”, a déclaré Capito, cité par Motorsport.com.

“Ce qu’il a, c’est Red Bull Thailand comme sponsor personnel tout au long de sa carrière, et il a le droit d’avoir des sponsors personnels.

« Il gardera donc Red Bull comme sponsor personnel. Mais ce n’est pas une connexion Red Bull-Williams.

Un aspect qui n’a pas encore été résolu est le moment où Albon passera officiellement de Red Bull à Williams, son contrat prenant effet à partir de janvier 2022.

Bien que le début de la nouvelle année civile représente un moment naturel pour passer à l’action, Capito voit également un sens à la pause survenant après la dernière course de cette saison à Abu Dhabi le 12 décembre – permettant potentiellement à Albon de commencer à s’installer dans ce côté de Noël.

“Il travaille toujours pour Red Bull et il est dans leur simulateur et fait du travail pour eux”, a ajouté l’Allemand.

« Son contrat se termine à la fin de l’année, donc quand on parle, c’est plus personnel. Ce ne sont pas des trucs techniques parce que nous gardons cela très séparé. C’est la bonne chose à faire.

« Après la dernière course, c’est à ce moment-là qu’ils changent normalement. Le contrat, bien sûr, commence en janvier.

« Mais je pense que nous allons parler à Red Bull et dire ce que nous pouvons faire, arrête-t-il de travailler pour vous après la dernière course ? Parce qu’il fait beaucoup de sim et de préparation de course.

“Ils [may stop] après la dernière course, et ensuite il pourra s’impliquer avec nous.