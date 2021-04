Jost Capito: pas de sacrifices sur la voiture 2022 pour Williams

Williams n’est pas prêt à sacrifier sa voiture 2022 pour essayer de pousser plus loin la grille cette saison, selon le PDG Jost Capito.

Le constructeur britannique est un nom célèbre en Formule 1 compte tenu de son succès depuis son arrivée sur les lieux en 1977.

Depuis le début du siècle, cependant, les choses ne se sont pas si bien passées pour eux, surtout ces dernières années, ayant terminé en bas du championnat des constructeurs chaque saison depuis 2018.

Ils sont donc sans surprise désireux de faire quelque chose d’une résurrection dans le sport, surtout compte tenu du nouvel investissement de Dorilton Capital, mais cette possibilité semble beaucoup plus probable que celle-ci l’année prochaine, compte tenu de l’introduction de nouvelles réglementations.

Comme cité par Motorsport, Capito a déclaré: «Nous avons vraiment besoin d’une étape significative en 22 avec la nouvelle réglementation et avec une nouvelle voiture, c’est donc là que nous visons.

«Cela signifie que pour 21, nous continuerons de nous battre et que nous voulons en tirer le meilleur parti. Mais nous ne mesurons pas le succès en points ou en positions. Nous [will] essayez de mieux comprendre la voiture.

«Bien sûr, nous faisons quelques petits développements lorsque nous savons que quelque chose ne va pas ou que nous pouvons nous améliorer. Bien sûr, nous le ferons, mais nous ne sacrifierons pas la voiture 22. »

Bien qu’il prétende ne pas mesurer le succès de cette année en points, Capito et tout le monde chez Williams espèrent sans aucun doute marquer cette saison, n’ayant pas été déçus en 2020.

On s’attend à ce que leurs concurrents les plus proches soient à nouveau Haas, bien que les premiers signes suggèrent que Williams pourrait avoir une longueur d’avance sur les Américains, et Alfa Romeo est également dans cette bataille après avoir poussé dur pour des points lors de la course d’ouverture à Bahreïn.

Avec le même alignement que l’an dernier de George Russell et Nicholas Latifi, Williams espère pouvoir pousser ses concurrents jusqu’au bout, mais Capito a admis qu’ils limiteraient leur travail sur la voiture pendant la saison.

«C’est une saison de transition ’21 et nous nous concentrons vraiment sur la voiture ’22», a-t-il ajouté. «Nous n’allons pas faire de compromis sur la voiture ’22 à cause de la voiture ’21.

«Nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus sur la voiture ’21. Nous nous battrons tout au long de la saison et nous pousserons. Nous savons où se trouve la voiture et nous allons bien sûr continuer à développer, mais ce qui peut être fait sans compromettre la voiture ’22. »

