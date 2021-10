Jost Capito pense qu’il était plus difficile de travailler en Formule 1

Le calendrier est peut-être plus grand que jamais, mais Jost Capito pense toujours qu’il était plus difficile de travailler en Formule 1 dans le passé.

La saison prochaine se composera d’un total record de 23 tours, ce qui inquiète beaucoup de gens quant à la pression qu’une charge de travail aussi élevée mettra sur les membres du personnel des équipes.

En plus d’une énorme quantité de déplacements, ils devront également gérer plusieurs en-têtes doubles et triples, ce qui leur donnera moins de temps à passer à la maison que jamais.

Certains chefs d’équipe ont été particulièrement francs à ce sujet et ont appelé le sport à rendre le calendrier moins chargé à l’avenir.

Les Williams le patron, Capito, n’en fait pas partie et n’est pas inquiet. En fait, sans couvre-feux et plus de sessions de tests, il pense que les charges de travail dans le passé étaient plus élevées qu’elles ne le seront l’année prochaine.

« Quand j’étais en Formule 1, nous avions encore 40 tests », a-t-il déclaré selon motorsport-total.com.

« Bien sûr, il y avait des équipes de test, mais des parties de l’équipe de course ont également participé aux tests. Il n’y avait pas non plus de couvre-feu les week-ends de course. Les garçons travaillaient 24h/24 et 7j/7.

« Je suis sûr que c’était beaucoup plus difficile de travailler en Formule 1 à l’époque. »

McLaren Le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, est l’un de ceux qui s’opposent le plus au calendrier plus large et a déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait 20 courses et pas plus.

Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant qu’il ne soit pas d’accord avec les commentaires de Capito et ne pense pas que faire des comparaisons avec les époques passées soit un exercice utile.

L’Allemand faisait partie du paddock à l’époque, travaillant pour BMW de 2000 à 2009, et estime que la façon dont les choses fonctionnaient à l’époque n’était pas durable à long terme.

« C’était une époque différente, une génération différente », a-t-il déclaré.

« J’étais là aussi à l’époque. Mais je ne dirais pas que c’était particulièrement durable ce que nous avons fait là-bas. Je ne pense pas que la comparaison avec il y a 20 ans serait utile. «

« Les 23 courses prévues sont un énorme fardeau pour les gens. C’est formidable d’avoir un tel calendrier et que tant de pays et de régions s’intéressent à la Formule 1.

« C’est donc maintenant à […] nos équipes à relever le défi avec notre personnel et à trouver des moyens de rendre ce calendrier gérable.