Jost Capito qualifie Mick Schumacher peut gagner avec les commentaires de Williams

En disant récemment qu’il serait heureux que Mick Schumacher gagne avec Williams, Jost Capito a déclaré que ce n’était pas tout à fait ce qu’il voulait dire.

Schumacher est arrivé sur la grille de Formule 1 cette saison, l’un des deux pilotes débutants placés chez Haas.

Et jusqu’à présent, il s’avère être le meilleur des deux.

L’Allemand conserve la 19e place au classement des pilotes, devant son coéquipier Nikita Mazepin sur la base de sa P12 au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Cela n’a cependant pas été sa seule bonne performance de cette saison, le patron de l’équipe Guenther Steiner affirmant que sa performance en qualifications au Grand Prix de Turquie a permis à Haas de croire que des points sont à l’horizon, tandis que son ingénieur de course, Ayao Komatsu, a déclaré que l’Allemand était motivé. tout le monde chez Haas.

Il n’est pas étonnant, sur la base de ces commentaires, que des équipes rivales s’intéressent au joueur de 22 ans.

Le PDG de Williams, Capito, a récemment fait l’éloge du pilote allemand.

« Je dois dire que Mick fait un excellent travail », a-t-il déclaré à RTL.

« Ce n’est que sa première année en Formule 1, mais comment il a géré les choses, comment il a géré le [Haas] équipe et comment il les a derrière lui est absolument génial.

« C’est un pilote à surveiller, c’est un gars sympa et il mérite vraiment d’être dans une voiture avec laquelle il peut gagner.

« Je suis convaincu que cela arrivera. Si c’était une Williams, ce serait encore mieux !

Capito ne voulait cependant pas dire qu’il était sur le point de voler Schumacher à Haas, bien qu’il soit heureux que les médias aient parlé d’une future Williams gagnante.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ses commentaires sur le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, Capito a déclaré : « Oui, on m’a demandé ce que je pensais de Mick et peut-être parce que je suis allemand et lui est allemand.

«Et je pense qu’il fait un excellent travail, comme Guenther peut le confirmer, c’est un excellent travail en tant que recrue, il va de mieux en mieux.

« Je pense qu’il est très confiant. Je pense qu’il travaille dur aussi, c’est ce que je crois, c’est un gars sympa et on m’a demandé s’il était assez bon pour être dans une équipe gagnante.

« J’ai dit définitivement, il a, c’est sûr, à l’avenir, il devrait avoir la chance d’être dans une voiture qui peut gagner. Peut-être que l’année prochaine, vous avez déjà une voiture qui peut gagner.

« Et puis les médias ont dit, oui, je suis une porte ouverte pour Williams et je suis très heureux et tellement honoré que les médias pensent que si je parle d’une voiture gagnante, ils veulent dire la Williams.