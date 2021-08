Jost Capito révèle le texte de Jenson Button après le tour de George Russell en Q3

in

Jost Capito a révélé les éloges exprimés par Jenson Button pour le superbe tour de qualification de George Russell sur le mouillé à Spa.

Au cours d’une séance de qualification délicate qui s’est caractérisée par un horrible accident à grande vitesse dont Lando Norris s’est heureusement échappé indemne, Russell était la star incontestable du spectacle.

Surnommé “Mr Saturday” pour une série de superbes performances de qualification pendant son séjour chez Williams, le Britannique a excellé au Grand Prix de Belgique, même selon ses propres normes élevées.

Démarrer des courses dans les parties inférieures du top 10 a été un exploit pour Russell cette année, mais n’être dépassé que par le Red Bull de Max Verstappen sur un circuit de Spa glissant était au-delà de ses rêves les plus fous – séparer les deux prétendants au Championnat du monde avec Lewis Hamilton juste derrière lui.

Comme il s’est passé, il y a eu une grosse récompense pour Russell le lendemain parce que lui et son équipe ont été parmi les principaux bénéficiaires de la course qui n’a jamais vraiment commencé. Il a obtenu son premier podium en F1 en se classant deuxième car seuls quelques courts relais derrière la voiture de sécurité étaient possibles en raison de la pluie incessante.

Russell totalise 13 points au Championnat du monde et Williams en compte 20, des demi-points ayant été attribués de manière controversée pour la « course qui ne l’était pas ».

Un autre coup de pouce pour Russell est venu sous la forme d’un SMS envoyé par le conseiller principal de Williams Button au directeur de l’équipe Capito au sujet d’un pilote qui semble susceptible d’être installé comme coéquipier de Hamilton chez Mercedes l’année prochaine.

“Immédiatement après le tour, j’ai reçu un SMS de Jenson, qui a écrit” c’était l’un des meilleurs tours que j’aie jamais vu de ma vie “”, a révélé Capito à la Formule 1.

« Ça résume. Si cela vient de Jenson, juste après avoir terminé le tour… il sait de quoi il parle. C’était une performance absolument époustouflante de George.

Ça a été une folle 24h. Le soutien que nous avons eu en tant qu’équipe a été incroyable et, maintenant que l’excitation s’est calmée, cela semble un peu surréaliste. Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé tant de messages. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous. [1/2] pic.twitter.com/rhjzWodK6e – George Russell (@GeorgeRussell63) 30 août 2021

Capito sait que sa propre relation de travail avec Russell ne peut comprendre qu’une seule saison, l’Allemand étant arrivé chez Williams au début de cette année.

“Je pense que nous avons passé quelques très bons moments ensemble que nous avons appréciés”, a déclaré Capito.

« Quand il est venu pour le [post-qualifying] conférence de presse, j’ai dit ‘regarde George, ces moments, personne ne prendra ces moments loin de toi et moi, ils seront avec nous pour toujours’.

« Il mérite d’obtenir le siège chez Mercedes. Nous ne serons pas en mesure de remporter le championnat l’année prochaine, c’est sûr. Je pense qu’il aime la saison avec nous et c’est sûr s’il n’obtiendra pas l’offre de Mercedes…[he would be] heureux de rester avec nous parce que je pense que nous nous lions si bien maintenant en tant qu’équipe.

“Je pense que nous avons une grande confiance l’un en l’autre et une croyance en l’autre, et cela se voit dans les résultats.”