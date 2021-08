Jost Capito s’attend à une “surprise” dans l’ordre hiérarchique de la Formule 1 2022

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a déclaré qu’il s’attend à une “surprise” dans l’ordre de marche de la Formule 1 en 2022 lorsque les nouvelles voitures entreront en piste.

Toutes les équipes sur la grille ont concentré la majorité de leurs ressources sur le développement de leurs challengers 2022 alors que la réglementation technique de la Formule 1 change radicalement.

L’ordre hiérarchique a considérablement changé lorsque les voitures hybrides turbo ont été introduites en 2014 et il pourrait y avoir un autre bouleversement dans la façon dont les équipes fonctionnent lorsque la dernière génération de voitures entrera en piste la saison prochaine.

Alors que Capito a admis que personne ne peut savoir où se situe leur rythme par rapport aux autres équipes pour l’instant, il s’attend à l’inattendu lorsqu’il s’agit de voir où se situent les équipes en termes de vitesse.

“C’est difficile à dire parce que chaque équipe travaille de manière isolée, donc vous ne savez pas où sont les autres”, a déclaré Capito à Crash.net. « Alors vous vous battez contre une concurrence que vous ne voyez pas.

«Lorsque vous êtes enfin sur la bonne voie l’année prochaine, vous vous battez enfin contre la concurrence que vous pouvez voir et vous savez ce qu’ils font et pouvez voir ce qu’ils ont fait.

“Mais maintenant, tout le monde fait de son mieux et il pourrait y avoir une surprise l’année prochaine sur l’ordre de classement.”

En ce qui concerne les progrès de l’équipe cette saison, Williams a réussi à se frayer un chemin vers la bataille du milieu de terrain – et a marqué ses premiers points de la saison la dernière fois en Hongrie, ainsi que quelques apparitions en Q3 pour George Russell alors que l’équipe continue de récupérer. leur fortune.

Le co-fondateur de Williams, Patrick Head, a déclaré que l’équipe avait pu progresser maintenant qu’une structure de «meilleure direction» est en place et que le directeur actuel de l’équipe a déclaré que les choses allaient bien pour l’équipe basée à Grove.

“Je pense que les résultats et la façon dont l’équipe a progressé au cours de la première moitié de l’année, personne ne se serait attendu à cela au début de la saison”, a déclaré Capito.

« Pour se rapprocher des points et entrer en Q3, cela semblait impossible. Pour moi, personnellement, c’est bien de voir comment l’équipe évolue.

“Le meilleur [thing] J’ai vu non pas les résultats mais comment l’équipe se développe, comment la communication s’améliore et comment la coopération au sein de l’équipe et de l’équipe locale s’améliore. C’est pour moi ce que j’ai le plus aimé.

« Pour l’équipe qui entre en Q3, nous sommes maintenant déçus si nous n’obtenons pas le point. Je pense qu’il y a deux mois, tout le monde aurait été très heureux si nous étions 11e ou 12e et maintenant ils sont déçus.

« Je pense que c’est une bonne chose pour l’équipe.