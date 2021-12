Jost Capito soutient Alex Albon pour devenir le nouveau chef d’équipe Williams

Le patron de l’équipe Williams, Jost Capito, a déclaré qu’Alex Albon pourrait assumer le rôle de chef d’équipe laissé par George Russell la saison prochaine.

L’ancien pilote Red Bull Albon s’est vu offrir une deuxième chance en Formule 1 alors qu’il se rendra chez Williams pour s’associer à Nicholas Latifi en 2022, à la suite du déménagement de son ami et rival Russell chez Mercedes.

Russell avait détenu un quasi-monopole des records de qualification et de course en tête-à-tête au cours de ses trois années avec Williams, et Albon retrouvera son ancien coéquipier de Formule 2 Latifi au sein de l’équipe basée à Grove la saison prochaine.

Le directeur de l’équipe a admis que les pilotes auront de gros souliers à remplir avec le départ du futur pilote Mercedes, compte tenu de son succès avec l’équipe, mais reste « convaincu » qu’Albon sera capable de faire du bon travail à sa place.

« Je pense que nous perdons un chef d’équipe et il a grandi dans ce rôle au cours des trois années », a déclaré Capito à GPFans.

« C’est une personnalité si forte et un pilote si fantastique que je suis sûr qu’il dirigera toutes les équipes pour lesquelles il conduira – peut-être pas dès le début, mais il se développe dans cette position et il est absolument génial dans ce domaine.

«Il est un excellent homologue pour chaque directeur d’équipe pour développer davantage l’équipe.

« Avec cela, je suis sûr que nous perdons un très bon chef d’équipe, mais je suis également convaincu qu’avec Alex, nous obtenons un très bon pilote qui peut se développer dans le même rôle. »

Il y avait beaucoup de candidats pour occuper le siège de Williams la saison prochaine après l’annonce du transfert de Russell à Mercedes, la plupart des équipes ayant choisi de conserver leur alignement actuel.

Mais quand il s’agit de la façon dont Albon a réussi à se séparer des autres candidats, le directeur de l’équipe a expliqué que sa personnalité et son éthique de travail seront bénéfiques pour Williams l’année prochaine – d’accord avec le conseiller d’équipe Jenson Button qu’Albon et l’équipe peuvent « grandir ensemble » .

« Il est très axé sur l’équipe », a expliqué Capito. « Je pense que si vous êtes un pilote de Formule 1, vous devez avoir un gros ego, mais c’est toujours très équilibré et il est très intéressé, très avide de courir à nouveau, et je pense que sa personnalité correspond à la personnalité et au comportement de la famille Williams.

« Je pense que Williams peut tirer le meilleur d’Alex. »