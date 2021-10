Jost Capito veut voir Mick Schumacher gagner des courses de Formule 1 dans une Williams

Jost Capito a exprimé son admiration pour Mick Schumacher – et a déclaré vouloir l’emmener chez Williams à l’avenir.

Schumacher, qui court pour Haas, et Williams ont été des rivaux directs tout au long de la première campagne de Formule 1 du jeune Allemand, se disputant l’arrière du peloton.

Bien qu’il n’ait pas encore marqué de point au Championnat du monde, le joueur de 22 ans a impressionné à plusieurs reprises – et jamais autant que lorsqu’il a atteint la Q2 lors du Grand Prix de Turquie la dernière fois.

Haas et Williams font tous deux partie des neuf des 10 équipes qui ont finalisé leur alignement de pilotes pour 2022, Schumacher restant sur place aux côtés de Nikita Mazepin.

Le nouveau coéquipier de Nicholas Latifi chez Williams sera Alex Albon alors que George Russell déménage chez Mercedes.

Mais 2023 reste ouvert et avec Williams s’améliorant après une période lamentable au cours des dernières saisons, Capito, leur directeur général et directeur d’équipe, aimerait voir un pilote et compatriote qu’il considère comme capable de remporter le succès en F1 entrer dans ce qu’il les espoirs peuvent être une voiture gagnante.

« Je dois dire que Mick fait un excellent travail », a déclaré Capito lors d’une interview avec RTL.

« Ce n’est que sa première année en Formule 1, mais comment il a géré les choses, comment il a géré le [Haas] équipe et comment il les a derrière lui est absolument génial.

« C’est un pilote à surveiller, c’est un gars sympa et il mérite vraiment d’être dans une voiture avec laquelle il peut gagner.

« Je suis convaincu que cela arrivera. Si c’était une Williams, ce serait encore mieux !

Le prochain défi pour Schumacher et Williams sera le Grand Prix des États-Unis à Austin, où le pilote Haas espère s’appuyer sur le regain de confiance qu’il a reçu à Istanbul Park en dépassant Daniel Ricciardo et les deux voitures Alfa Romeo en termes de mérite lors des qualifications.

Cela a également remonté le moral de toute l’équipe américaine Haas alors qu’elle se prépare pour sa course à domicile.

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré: « J’étais évidemment heureux pour Mick qu’il l’ait fait, mais aussi pour toute l’équipe parce que nous avons eu très peu de temps forts sur la piste, et avoir quelque chose comme ça vous assure que nous pouvons le faire, que nous peut exécuter lorsque nous en avons l’occasion.

« Je pense que cela aura un impact sur les prochaines courses pour l’équipe car ils ont retrouvé une partie de la confiance qu’ils ont peut-être un peu perdue au cours de l’année, et j’espère que nous pourrons avoir un autre moment comme celui-ci en 2021. »