Josuan Hernandez approche les marques personnelles et mène les Cañeros vers un nouveau succès

Les Mayos de Navojoa réussi à arracher une série importante au Cerf de Mazatlan avec une large ardoise de treize scores pour zéro dans le stade Emilio Ibarra Almada.

Dans le choc d’une grande importance a été la contribution des deux premiers hommes de la ronde de la force verte, le jardinier Isaac Rodriguez Salazar et le joueur de troisième but Josuan Hernandez, qui, ensemble, a réussi sept des 16 coups sûrs de l’équipe en plus de mettre le pied sur le marbre à quatre reprises.

Josuan connaît sa meilleure saison sur le sol aztèque jusqu’à présent, affichant une moyenne offensive de .288 ainsi qu’avec onze coups sûrs supplémentaires et 16 coéquipiers au cours des 34 matchs auxquels il a joué.

Encore une belle journée à l’offensive pour @josuanhern5516 alors que Carlos Juan Viera de Las Tunas menait les #Cañeros vers un nouveau succès. Dariel est toujours en mode MVP. @DmilanFrom @ReynierBatista @golrenier @renier_glezJR @elbatealhombro @ReynierBatista https://t.co/xrdmoa0Snv – Lázaro Andrés Reyes (@LázaroAnd_Reyes) 23 novembre 2021

L’Antillais après son retour dans l’alignement est devenu l’une des figures principales au point de frapper plus de .300 (.317) lors de ses dix derniers matchs, où il a également réussi à marquer et à frapper imparable lors de ses quatre derniers matchs. .

Les chiffres du joueur de troisième but contre les lanceurs gauchers sont très frappants, avec une moyenne de 0,429 à 42 reprises au bâton, tandis que sur ses onze coups sûrs supplémentaires, cinq ont été liés à ces lanceurs.

Après cette performance, Josuan a approché plusieurs marques personnelles lors de sa quatrième saison au Ligue Arch mexicaine, à seulement 5 points produits sur 100, seuls quatre singles le séparent des 200 alors qu’avec cinq connexions de plus d’une base sur 50.