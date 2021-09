Josué contre Usyk, champion du monde des poids lourds et l’un des combats de l’année

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le Tottenham Hotspur Stadium de Londres sera le théâtre ce samedi, dans la soirée espagnole, de l’un des combats les plus attrayants de toute l’année 2021.

Anthony Josué (24-1, 22 KO), le Britannique détenteur des championnats du monde IBF, WBA et WBO des poids lourds, risque ses privilèges face à l’Ukrainien Oleksandr Usyk (18-0, 13 KO), qui s’est hissé au sommet de l’élite après n’avoir plus aucun défi à relever en croisière.

A 34 ans, le redoutable Ukrainien, après Witherspoon et Chisora, par qui il a été surpris dans les premiers instants, a devant lui le passeport pour être considéré comme l’un des meilleurs boxeurs du 21e siècle. Champion du monde et olympique, les plus grands succès d’un boxeur amateur, il a remporté la World Boxing Super Series en cruiserweight et a été le champion incontesté de la catégorie. Après cela, il a décidé de faire le saut vers les poids lourds, quelque chose de logique dans le développement de sa carrière ; Comment douter de lui après cette présentation ? La seule raison pourrait être leur différence de taille avec Joshua lui-même ou Tyson Fury, Deontay Wilder… C’est-à-dire des boxeurs d’une taille énorme. Usyk dépasse les 1’90 mètres de hauteur, chose non négligeable en, pourrait-on dire, à n’importe quel moment de la catégorie sans limite de poids hormis celle actuelle. Cependant, il a été vu avec plus de volume en préparation du rendez-vous de demain, pour minimiser le fait de déficit physique devant son adversaire sculptural; au contraire, l’avantage d’être gaucher, quelque chose qui est toujours un défi pour les rivaux entre les seize cordes.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

Parce qu’Anthony Joshua est peut-être le physique idéal pour dominer la boxe ; à Londres 2012, il est sorti avec l’or suspendu comme l’Ukrainien qu’il verra demain. Très haut, planant autour de deux mètres, et présentant une taille encore plus grande, contemplée par 31 ans de maturité sportive et rien sans capacité technique, avec une vitesse remarquable et un punch plus qu’exceptionnel. Seulement contre Joseph Parker et dans le match revanche contre Andy Ruiz, il n’a pas réussi à éliminer son rival, ce qu’il a fait avec des noms comme Povetkin, Wladimir Kitschko, Charles Martin ou Pulev, son dernier combat en décembre dernier. Il avait l’air bien en apparence ces dernières semaines, sans chercher un plan qui pourrait sembler logique à l’avance, comme utiliser sa taille énorme pour submerger Usyk. Joshua va choisir de boxer, et il ne reste plus qu’à savoir si son apparente fragilité en dentelle résiste aux assauts d’Usyk et surpasse ce qui pourrait être le dernier test avant l’unification finale des poids lourds.

Sur la balance, ils ont donné 108 900 kg à Joshua, tandis que le concurrent Usyk a donné 100 350 kg, le poids le plus lourd de sa carrière.

La victoire de Josué est rémunéré à 1,44 € par euro misé, tandis que celui de Usyk à 3,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat. VOUS POUVEZ AUSSI PARIER SUR LE RESTE DES COMBATS DE GALA.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chance!

Le demi-fond du gala sera un autre championnat du monde, la croisière WBO qui a laissé, en son temps, Usyk lui-même. Le champion actuel, un autre British Matchroom Boxing comme Laurent Okolie (16-0, 13 KO), expose sa ceinture face au Monténégrin Dilan Prasovic (15-0, 12 KO). Okolie a remporté la ceinture distinctive lors de son dernier combat, contre le Polonais Krzysztof Glowacki, et fera sa première défense dans une parfaite métaphore de sa carrière, avec un adversaire mesuré, au palmarès artificiel et apparemment séduisant, mais d’un niveau bien en dessous de lui. . Le très favori aux yeux des fans et des parieurs sera Okolie, qui attendra Mairis Briedis dans les prochains mois après la prochaine défense du Letton, ce qui signifierait un nouveau championnat de cruiserweight linéaire dans quelques années, quelque chose de souhaitable dans n’importe quelle catégorie de poids pour le respect de la boxe et de ses fans.

D’autres bons combats nous montreront Forgeron de Callum (27-1, 19 KO) chez les mi-lourds, après être passé du super milieu une fois battu par “Canelo” lvarez. Il affrontera le dur dominicain Lénine Castillo (21-3-1, 16 KO), pierre de touche parfaite pour voir le niveau des locaux face à un poids lourd naturel léger, même si Smith n’aura aucun désavantage dans ses mensurations.

Deux joueurs poids welters invaincus rencontrent également un titre IBF intermédiaire en jeu, le roumain Maxime Prodan (19-0-1, 15 KO) et les médias albanais Florian Marku (8-0-1, 6 KO), en théorie il est aussi très bien marié.

Le fils du grand Ricky Hatton, Campbell Hatton (3-0, 0 KO), on verra les visages à la limite du léger contre Sonni Martinez (2-4, 0 KO), uruguayen basé en Espagne qui remplace Izan Durá, un rival initialement prévu pour Hatton. On verra si le tendre Britannique améliore l’impression qu’il a laissée lors de ses trois premiers combats contre un boxeur au bilan trompeur en raison de la difficulté de ses engagements et de les avoir pris loin de chez lui.

Toute la soirée est à voir ce samedi sur DAZN à partir de 19h00.