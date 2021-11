Josué, le garçon de Séville qui a disparu sous l’ombre de la violence par procuration

24/11/2021

« Parfois tu survis, d’autres fois tu veux juste pleurer. » Isabel García a vécu avec horreur. La douleur règne depuis lors. « Je ne suis pas le même. mon enfant me manque Et tant qu’il ne ferme pas, je ne sais pas où il est et ce qui s’est passé, je ne vivrai plus. »

Depuis le 10 avril 2006, elle recherche Josué, le milieu de ses enfants. Il a disparu le Lundi Saint, à Dos Hermanas (Séville) alors qu’il avait 13 ans. « En avril, cela fera 16 ans qu’il n’est pas ici », déplore-t-il. Treize jours plus tard, la trace du père, Antonio Monge, s’est perdue : « Je vais au paradis avec Josué », a-t-il déclaré à plusieurs proches. « Je sais qu’il a tué mon fils. Sans aucune doute. Je sais que ça l’a tué. Je veux juste le trouver, même si ce sont ses os. Ou trouver le père pour me dire où il l’a laissé. Pouvoir apporter des fleurs au cimetière, pouvoir se reposer. »

Agressions et menaces

La vie d’Isabel avait des lumières, trois : Benjamin, Josué et Andrés, ses trois fils. Le reste était marqué par des ombres : celles de l’abus. « Pendant 22 ans j’ai subi toutes sortes d’agressions : physiques et psychologiques, des menaces… Je n’ai pas eu le courage de faire rapport. Il m’a dit de le faire, je Je tuerais et me retirerais mes enfants. En 2004, je suis allée au Women’s Institute. « Elle a surmonté la peur et en 2016, avec un peu de force, elle a demandé à son mari d’alors de se séparer un moment », je lui ai dit : « va chez ta mère pour quelques jours » ; Ça ne veut pas dire qu’on allait divorcer… J’ai été surpris qu’il dise oui, qu’il s’en aille. « Il ne l’a pas fait. Il ne l’a pas fait. Peu de temps après, Josué a disparu. A treize jours, lui aussi.

Jouer à la console

« Mon fils me rappelait beaucoup moi, il avait vraiment envie de vivre. Il était très bon et très humble. Je me souviens qu’il commençait déjà avec ses copains, ses petits copains », raconte Isabel. Ce dimanche Josué avait pris rendez-vous avec l’un d’eux pour rentrer dormir chez lui. « Ils allaient jouer à la console. » Ça ne l’a jamais été. Le dernier souvenir avec lui était ce même après-midi. Isabel quittait la maison avec son autre fils, « à 15h30, plus ou moins ». Il dit au revoir à Josué. — Demain, je t’attendrai à dix heures et nous allons t’acheter des vêtements, dis-je. « Il m’a donné un baiser et je suis parti. C’était le dernier.

Une boîte à outils

« Je n’ai jamais signalé Antonio pour mauvais traitements parce que je savais à qui j’avais affaire », révèle Isabel. Il compte et la somme lui donne « 22 ans d’horreur ».

Ce dimanche après-midi, « j’ai vu qu’Antonio préparait des outils et un sac, des chiffons… Il m’a dit qu’il allait chez sa sœur pour réparer quelque chose. Je me souviens Josué regardait la télé. »

Vêtements changés

Quand Isabel rentra chez elle, il était 21h30. « Le père n’était pas encore arrivé », dit la femme. « Quand il est arrivé, il portait des vêtements différents», souligne-t-il. Isabel, qui depuis longtemps a décidé de ne plus parler aux médias, demande une trêve pour pouvoir continuer, reprendre son souffle. « Je ne vais pas bien… ». L’effort est titanesque », découvrez ce qu’il a fait avec mon fils & mldr ;. Ne sachant pas comment je l’ai tué & mldr; « .

Antonio, selon le souvenir d’Isabel, ce soir-là, il est venu à moitié habillé. « Le pantalon avait changé. » La femme a été surprise, lui a-t-elle demandé, et il a répondu qu’elle avait été tachée. Isabel sait maintenant que quelques jours plus tard, elle a jeté les vêtements. La femme est allée à la cuisine, a préparé le dîner et Il proposa d’appeler Josué, pour voir comment se passait l’après-midi. « Il m’a dit de ne pas le faire, de les laisser profiter. » La lumière s’éteignit. Ils s’allongent. Ils ne parlaient plus.

Un voisin les a vus

L’alerte a sauté le même lundi matin. Isabel attend de rencontrer son fils mais Josué ne revient pas. Son portable est éteint. « J’ai appelé l’ami et il m’a dit que Josué lui avait dit qu’il devait aider son père et qu’il irait plus tard, mais il n’est pas arrivé. « Antonio, le père, a nié.

« Je lui ai demandé directement : est-ce que Josué est venu avec toi pour travailler hier ? ‘Non.' » Une voisine a fini de confirmer qu’elle mentait. « Il a dit qu’il les avait vus avec la camionnette après mon départ pour Carrefour. » Josué était avec son vélo ; Antonio, avec la porte arrière ouverte du Berlingo, à côté de lui. « Il a vu comment ils se dirigeaient tous les deux dans la rue dans la camionnette. »

« Tu as tué Josué »

La disparition a tout changé et tout le monde. « Sauf lui. Le jour même de sa disparition, son père Il s’est couché si calmement en disant que le lendemain il devait aller travailler. Je m’en doutais déjà. »

Le comportement et les contradictions de l’homme ont semé le doute chez Isabel, bien qu’un appel intempestif ait induit en erreur. « Quelqu’un a envoyé un message anonyme sur mon portable disant qu’un homme qui n’allait pas bien avait emmené l’enfant à Almería« . Le projecteur a temporairement cessé de pointer sur Antonio. Cela n’a pas duré longtemps. Il a fallu à la police pour exclure qu’il n’y avait nulle part où tirer à Almeria.

« Il m’a demandé : ‘Tu me suspectes ?’ J’ai dit oui! «

« Antonio ne voulait pas que je dise qu’elle était une femme battue, il me l’a dit et a répété qu’il ne le dirait jamais. »

Un jour, en lui parlant après la disparition du garçon, j’ai vu qu’il avait une égratignure sur le bras, je m’en suis douté, j’ai ajouté les mensonges & mldr; Et après 13 jours chez moi, à faire le paripe, je lui ai parlé », raconte Isabel. Il m’a demandé : ‘Me soupçonnez-vous ? J’ai répondu : oui, vous avez tué Josué ! Si tu ne me dis pas où c’est, j’irai voir la police. « Isabel est allée au commissariat.

Dans l’après-midi du dimanche 23 avril, 13 jours après la disparition de Josué, Antonio Monge a pris les clés du van et est parti. « Avant, il avait dit à mon fils aîné et à ma belle-fille de s’occuper de moi. Evaristo, le policier en charge de l’affaire, l’a appelé : ‘Antonio, où es-tu ? Il a répondu :’Je vais rencontrer Josué au paradis« Son signal mobile a été perdu dans la province de Huelva. Antonio n’a pas été revu.

L’enquête a été confiée au Seville Homicide Group. Une hypothèse s’est imposée : la police pense que l’homme aurait tué son fils pour blesser sa femme et qui s’est suicidé plus tard.

« Je n’y crois pas, » affirme Isabel d’un ton catégorique. Brisée par la douleur, elle tire sa propre hypothèse : « Il s’est enfui. Il s’est suicidé, non ? Où est sa camionnette ? Il serait apparu, non ? »

La police a demandé l’aide de toutes les municipalités d’Espagne. Il a fourni l’immatriculation de la camionnette, ils ont vérifié s’il y avait des amendes, des pénalités ou si elle avait été retirée par une dépanneuse municipale. « Ce qui n’a jamais été examiné, ce sont les parcs à ferraille », explique Isabel.

Un mandat de perquisition international a été émis contre Antonio et a fait l’objet d’une enquête au Maroc et au Portugal. Bien que la principale ligne de recherche visant le suicide du père, il n’était pas exclu qu’il ait pu quitter le pays. Près de 16 ans plus tard, les alertes sont toujours actives. Aucun indice, indication ou vestige du sort d’Antonio, ni de Josué, n’a été retrouvé.

« Maman, je suis Josué »

14 mois après le démarrage, l’enquête a basculé: Un adolescent s’est présenté dans une gare en prétendant qu’il était Josué. « Quand je suis arrivé à l’hôpital, j’ai rencontré un garçon qui a dit ‘Maman, maman, je suis Josué‘. J’ai répondu : mais je ne vous connais pas, » se souvient Isabel. Tout s’est avéré être une blague macabre d’un garçon qui a essayé de se faufiler dans un train sans payer.

« Imaginez la douleur. J’ai dit à la police : vous n’avez pas pu vérifier ? Quand ils m’ont montré la photo qu’ils avaient de mon fils… De la honte. Une photo floue, en noir et blanc & mldr; Horrible, je ne Je ne veux même pas m’en souvenir ».

« Le tueur est toujours vivant »

Isabel n’attend plus rien de personne. Vos blessures, cicatrices, ils font d’elle la mère d’un enfant disparu, victime de violence de genre et victime de ce qu’on appelle aujourd’hui la violence par procuration, mais son nom n’apparaît sur aucune des listes officiellement. « Personne ne m’a appelé ou aidé. » Vivre avec la douleur et deux certitudes : « Un, que mon fils a été tué. La seconde, que le meurtrier, le père, est toujours vivant« .

La mère de Josué s’accroche à ce qu’un juge lui a dit un jour : « Il m’a dit : regarde, une personne qu’on cherchait est apparue, il était sur le terrain, dans une petite ville. Il a été arrêté par la Garde civile, il n’avait pas ID, et le vu Ils le cherchaient parce qu’il avait tué une personne… Antonio peut apparaître aussi. »

Les mauvaises dates arrivent, le 24 décembre, Josué aurait 29 ans. Ça sent aussi Noël. « Je ne célèbre plus rien. » Il existe de nombreux volumes qui façonnent l’enquête policière. Il reste ouvert, protagoniste parmi les cas non résolus. Isabel, Séville, manque encore de Josué.

