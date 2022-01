« Jouant à notre meilleur niveau, peu d’équipes peuvent nous battre »

01/08/2022 à 15:56 CET

Marc del rio

Après avoir vaincu le coronavirus, Pau Ribas est de retour et prêt à continuer à diriger le Penya. Le dernier match de la garde était le dernier 18 décembre à Malaga, dans laquelle le ‘4’ vert-noir est monté à 21 points, menant l’attaque de son équipe comme il l’a fait tout au long de la saison.

Il aura 35 ans en mars, mais Ribas continue d’aimer le basket-ball dans Badalona, se sentir important sur la piste et être l’une des références d’un Joventut qui mesure ses bonne première moitié de saison -tiers en ACB et leaders en Eurocup- avant la Real Madrid, leader actuel de la concurrence nationale et que seul a perdu un match de championnat jusqu’à présent cette année.

Question : Comment vous sentez-vous après avoir surmonté le covid ?

Réponse : Je me sens mieux, j’ai passé 12 jours sans pouvoir m’entraîner avec l’équipe et avec certains jours pires qu’un autre. Mais je me sens déjà récupéré et maintenant il est temps de reprendre le rythme après tant de jours.

Vous avez eu une épidémie dans l’équipe ces derniers jours, en quoi cela a-t-il affecté votre activité ?

Nous sommes toujours avec des joueurs qui n’ont pas encore pu récupérer. Cela nous a affecté de manière échelonnée et cela pose un problème en ce qui concerne l’entraînement, mais nous ne pouvons rien faire contre cela, le calendrier est ce qu’il est, avec de nombreux matchs à venir et nous devons être concentrés, que nous soyons, surtout avec une bonne mentalité.

C’est votre deuxième saison dans votre deuxième étape à Joventut et vous êtes encore une fois l’un des leaders de l’équipe. Comment allez-vous sur la piste ?

Je me sens très bien, en ligne avec l’équipe. Avec mon arrivée à La Penya, je voulais que l’équipe joue bien et soit compétitive et cette saison se voit, troisième en ACB, leader en Eurocup. Je me sens très à l’aise, j’ai beaucoup de confiance avec Carles Durán et je suis rentré à Badalona car je savais ce qu’il allait me demander et les opportunités qu’il me donnerait.

Doit-on exiger que l’équipe améliore ce qu’elle a accompli la saison dernière ?

C’est discutable. Nous n’avons pas l’un des meilleurs budgets de la ligue, et même si nous avons réussi à aller loin en Eurocup et à jouer la CBA Cup et les playoffs, nous avons eu le sentiment que nous aurions pu faire plus. Cette saison, nous sommes un peu meilleurs en termes de résultats, mais les matchs importants ne sont pas encore arrivés et ce sont eux qui marquent les marches que vous pouvez gravir. Nous sommes satisfaits du déroulement du cours, mais il reste à atteindre les moments clés et à voir si nous pouvons obtenir cette note plus que l’année dernière que nous n’avons pas pu atteindre.

L’équipe a vu des joueurs à domicile comme Lopez-Arostegui ou Dimitrijevic quitter le club l’été dernier, mais cette année, Joel Parra et Pep Busquets montrent une fois de plus que l’équipe de jeunes continue à exceller. A propos de Joel Parra, comment vivez-vous sa progression et où pensez-vous que pourrait être son plafond ?

Au final, quitter des joueurs dont le niveau a beaucoup augmenté ouvre les portes du suivant. C’est la loi de la vie à Joventut. Joël en profite, il est l’attaquant titulaire de l’équipe, il devient de plus en plus important, son jeu s’est amélioré et c’est une des clés pour expliquer la bonne saison que nous vivons. Il a encore un long chemin à parcourir et il profite d’être un joueur différent.

Madrid a accumulé un bilan de 51 victoires et 3 défaites lors de ses 54 derniers matches de phase régulière de l’ACB. Cette saison, ils n’ont perdu qu’un match et à l’extérieur, ils sont toujours invaincus. Réfléchissez-vous à deux fois à ces chiffres avant d’affronter un jeu aussi compliqué a priori ?

Vous ne connaissez pas exactement les chiffres, mais vous savez que les joueurs du Real Madrid sont toujours bons et qu’il est très difficile de les vaincre. Mais cette saison, nous n’avons perdu qu’un match à domicile et nous avons une chance de gagner le match. Je pense que lorsque nous sommes à notre niveau habituel, que nous jouons bien, peu d’équipes peuvent nous battre, surtout à domicile. Nous avons déjà battu Tenerife et Unicaja à domicile et nous voulons continuer comme ça.

Comment l’équipe de Pablo Laso peut-elle être blessée ?

Ils sont physiquement très gros, ils dominent la peinture, mais ils ont du mal à défendre le blocage direct qui est une de nos forces. Nous essaierons de faire sortir ses grands hommes de la peinture, c’est à ce moment-là qu’ils souffrent le plus. Ils sont difficiles, mais le jeu peut passer par des phases très différentes et nos options dépendront du succès que nous aurons et des pertes possibles que nous pourrons avoir.

Le covid a reporté la rencontre que vous deviez mesurer au Barça ces prochains jours. Comment vivez-vous la saison du Barça ?

C’est une équipe très similaire à la saison dernière, très solide en défense et très compétitive. Ils ont eu des problèmes de blessures qui payent maintenant physiquement et mentalement, ce sont de nombreux matchs et de très près, mais ils se préparent toujours pour les moments importants et je pense qu’ils atteindront les matchs pour les titres à un niveau élevé, avec une préparation et escouade psychédélique.

Pensez-vous que votre passage au Barça aurait pu durer une autre saison ?

C’était ma décision de quitter le Barça. J’avais besoin d’un autre rôle dans une autre équipe, de me sentir plus important, d’une autre philosophie d’équipe. Je n’avais plus de voyage car j’avais un an de plus signé mais nous sommes tous les deux parvenus à un bon accord pour la résiliation.

La nouvelle recrudescence des caisses limite une nouvelle fois la capacité des pavillons. Quelle opinion avez-vous à ce sujet, pensez-vous que c’est la bonne façon d’agir ?

Nous vivons des situations particulières. Je ne suis pas épidémiologiste, mais je suppose que ces mesures sont prises avec la meilleure intention possible, pour atteindre un équilibre entre spectacle et sécurité. L’Olympic est un très grand pavillon, avec un protocole très bien fait, et tant que nos fans peuvent continuer à venir, nous sommes heureux.

Ils sont plus de 15 ans dans l’élite. Quel est le secret pour rester autant d’années, gardez-vous toujours intacte votre passion pour le basket ?

J’ai commencé à La Penya quand j’avais cinq ans et en mars j’aurai 35 ans. J’aime beaucoup ça et je continue à profiter du basket comme au premier jour et je continuerai aussi longtemps que je le pourrai. Pour moi, il y a deux secrets : le mental et le physique. Mentalement, c’est là que j’ai encore le plus long parcours et physiquement j’ai eu des blessures importantes dans ma carrière, mais je me sens bien, le quotidien est aussi correct. Quand l’une des deux choses commence à s’estomper, tu commences à te mentaliser pour la fin, mais pour le moment je suis content, même si à cet âge il faut y aller d’année en année. Je veux que ma fille, née il y a un an et demi, voie une partie de mon basket.

La saison dernière, tu as signé pour 3 ans avec La Penya. A voir ta performance sur la piste, on a encore Pau Ribas pour un moment, non ?

J’ai signé un long contrat sur un pari de club, j’ai accepté, mais nous sommes toujours ouverts à la discussion. Chaque été, nous évaluons la situation et je sais que nous parviendrons toujours à un accord. En fin de compte, c’est là où je veux être et où je veux prendre ma retraite. Je veux finir par jouer des minutes, aider le club et il y a une bonne harmonie entre les deux qui me rend heureux de jouer mes dernières années avec Joventut.

Pensez-vous à Grenade et à la Copa del Rey, ou jusqu’à ce que vous soyez mathématicien, vous n’y pensez pas ?

On en parlait ces dernières semaines, la victoire à Malaga était très importante. Nous avons passé de nombreux jours sans jouer et il semble que nous ayons laissé un peu de groupe, mais c’est l’un des objectifs de l’équipe et du club. C’est pratiquement serré, mais il reste encore une victoire pour le fermer et contre Madrid, ce serait un très beau match de le faire, devant les fans, et j’espère que ce sera une bonne journée.