Jouer à des jeux avec Edie Parker x Anthropologie – WWD

Anthropologie a fait appel à Edie Parker pour collaborer sur une collection capsule de jeux de plein air. La capsule couleur bonbon Edie Parker x Anthropologie comprend un jeu de tennis de table à 44 $ et un jeu de dés géants à 68 $, ainsi qu’un ballon de basket-ball, de football et de volley-ball (portant tous le logo Edie Parker) à 38 $.

“Après une année brutale, nous célébrons ce qui ressemble au début de la fin de COVID”, a déclaré Brett Heyman, fondateur d’Edie Parker, à WWD. « Les gens se rassemblent à nouveau à l’extérieur, et cette collaboration est une invitation à se retrouver et à s’amuser à l’ancienne. Edie Parker et Anthropologie sont deux marques colorées et optimistes qui espèrent être présentes dans des moments joyeux avec les amis et la famille.

La collection est actuellement disponible en pré-commande exclusivement sur le e-commerce d’Anthropologie, et sortira officiellement en vente vendredi.