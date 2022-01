Jouer à Doom sur Rotary Phone semble absolument infernal

Image : id Software / BrAt82 (Shutterstock)

Un programmeur basé à Calgary a récemment partagé son travail pour transformer un téléphone à cadran en ce qui pourrait être le contrôleur de jeu vidéo le moins efficace de tous les temps.

« Juste une expérience horrible », a écrit Greg Smith, l’homme responsable de donner vie à cet objet maudit. « Ne recommande pas! »

Smith a partagé pour la première fois ses exploits basés sur la rotation le 3 janvier, s’adressant à r/ArduinoProjects pour montrer comment il avait configuré un téléphone à l’ancienne pour gérer les entrées du pavé numérique avec le microcontrôleur éponyme. Il n’a pas fallu longtemps pour que quelqu’un le défie de l’utiliser pour jouer à Doom, le jeu de tir à la première personne prototypique souvent invoqué et utilisé pour ces types d’exploits de piratage bizarres. Smith n’a pas pu s’empêcher d’obliger.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, les commandes simplistes de Doom étaient assez faciles à mapper. Le mouvement est géré avec 2-5, tandis que quelque chose de plus pressant comme le tir est attribué à 1 pour utiliser ce qui se rapproche le plus d’un téléphone à cadran pour tirer rapidement. Cela dit, chaque entrée ne fournit que l’action la plus brève dans le jeu, ce qui rend quelque chose d’aussi simple que d’ouvrir une porte une série exaspérante de micro-étapes pendant que Smith attend que l’appareil redevienne réceptif.

Assez drôle, ce n’est même pas la première fois que la technologie rotative est combinée avec Doom. En recherchant cette histoire, j’ai appris qu’un groupe connu sous le nom de Dialrhea Technologies avait développé un contrôleur similaire en 2017 qui utilisait également le récepteur du téléphone.

Bien qu’il ne soit pas techniquement joué sur un téléphone à cadran, le travail de Smith est le dernier d’une longue série de projets dédiés à rendre Doom jouable partout. D’une plate-forme de médias sociaux comme Twitter à des appareils comme les tests de grossesse et les caisses enregistreuses, la propagation incessante du jeu de tir emblématique à la première personne ne semble pas ralentir de si tôt.

Je doute que jouer à Doom comme ça soit très amusant, mais il y a quelque chose de spécial dans la façon dont un téléphone à cadran est tactile par rapport, par exemple, à appuyer sur les boutons numériques de l’écran tactile d’un téléphone intelligent. Si vous disposez du matériel approprié et que vous souhaitez l’essayer par vous-même, assurez-vous de consulter la page Github dédiée de Smith au projet pour voir comment vous pouvez vous débrouiller pour vous débarrasser de vos propres démons.