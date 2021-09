Jouer à la classe de danseur de FFXIV avec les commandes de mouvement semble difficile

Gif : Super Louis 64 / Kotaku

Final Fantasy XIV, comme la plupart des jeux vidéo, est loin d’être physiquement éprouvant malgré les exploits souvent incroyables réalisés par votre personnage à l’écran. Mais que se passerait-il si, par exemple, vous deviez danser pour faire bouger le travail de danseur ? Le fou absolu Super Louis 64 a répondu à cette question plus tôt dans la journée, et les résultats sont assez impressionnants.

À l’aide d’une ancienne caméra Microsoft Kinect destinée à la Xbox 360 et d’un middleware connu sous le nom de FAAST, Louis a réussi à faire en sorte que certains mouvements du corps se traduisent par des entrées au clavier. Cela lui a essentiellement donné la possibilité d’exécuter des compétences professionnelles de danseur avec des mouvements de danse simples et réels. Cependant, il a rapidement rencontré un problème en réalisant qu’il ne serait peut-être pas en mesure de réaliser les actions du jeu aussi parfaitement qu’il le souhaitait.

“Mon premier objectif avec le mod était de mapper les commandes de mouvement aussi près que possible des mouvements des pas de danse dans le jeu”, explique Louis dans la vidéo. “Cependant, après avoir vu chaque pas de danse et réalisé que mon dos ne rajeunissait pas, j’ai dû prendre des libertés créatives et m’assurer que je n’avais pas besoin d’être élevé au milieu de la danse.”

Avec les danses compliquées par la fenêtre, Louis a plutôt utilisé des mouvements plus simples comme un tampon – qui commence et termine chaque séquence de danse – la danse de Carlton de The Fresh Prince of Bel-Air et The Monkey, un classique kitsch des années 60 repopularisé par un personnage de dessin animé. Johnny Bravo. Tout cela combiné pour créer un schéma de contrôle à la fois super engageant et beaucoup plus épuisant que d’appuyer sur quelques boutons, étant donné qu’il devait courir jusqu’à son clavier chaque fois qu’il avait besoin d’esquiver les attaques ennemies, puis réinitialiser les commandes de mouvement avec un T- pose.

“Après avoir joué à Dancer avec des commandes de mouvement, je ne pense pas que je pourrai jamais revenir au clavier et à la souris”, ajoute Louis. “Tire, je pourrais même le faire jusqu’à ce que mon danseur atteigne le niveau 80. C’était un entraînement très amusant et mon visage me fait toujours mal à force de sourire.”

La poignée de Louis pourrait sonner une cloche pour les lecteurs fréquents de Kotaku. Nous avons déjà couvert ses tentatives pour contrôler un astrologue de Final Fantasy XIV avec un Yu-Gi-Oh! Duel Disk ainsi que le temps où il a joué à Dark Souls 3 en utilisant un contrôleur Ring Fit Adventure. Il semble que Louis ne puisse s’empêcher de faire de chaque session de jeu un test de force physique, mais par Dieu, l’aimons-nous pour cela.

Alors que le périphérique de capture de mouvement tant décrié de Microsoft n’a peut-être pas décollé avec la Xbox 360 et la Xbox One, nous savons maintenant qu’il est bon pour au moins une chose.

Si vous voulez plus de ces commandes uniques de Dancer, Louis a récemment organisé une diffusion en direct de trois heures sur Twitch. Montez dessus et donnez-lui un peu d’amour.