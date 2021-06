“Jouer au Brésil me semble être un risque géant”

02/06/2021 à 20:52 CEST

L’entraîneur de l’équipe chilienne de football, Martin LasarteIl a déclaré mercredi que “cela semble être un risque géant” de jouer la Coupe de l’America au Brésil, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie au niveau mondial, car le plus important est la santé.

“La situation a également connu une série d’alternances étranges”, a-t-il déclaré, évoquant l’incertitude qui subsiste concernant la programmation des matches et la formation des groupes après que la Conmebol ait défini que le tournoi se jouerait au Brésil avant la chute du siège d’origine. en Colombie et en Argentine.

Lasarte Il a souligné la nécessité d’assurer “la collecte la plus élevée” de sa part et de celle des organisateurs afin qu’il y ait “cent pour cent, pas 99 pour cent, d’efficacité contre ces” aspects sanitaires. “S’il se passe quelque chose, voyons qui accrochera la médaille”, a-t-il déclaré.

Le campus chilien a déjà fait des victimes en raison de COVID-19. Le 31 mai, le volant et référence de la sélection, Arturo Vidal, testé positif à un test PCR après avoir présenté un “syndrome de fièvre” qui l’excluait pour les prochains matchs contre l’Argentine et la Bolivie, des tours de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, prévus respectivement les 3 et 8 juin.

Consulté sur le cas du footballeur de l’Inter Milan, qui fait face à une enquête sanitaire ouverte par les autorités chiliennes, Lasarte Il a dit qu’il n’était pas le seul à commenter le comportement du joueur.

Selon des articles de presse, Vidal Il serait sorti de la bulle sanitaire de la concentration de l’équipe nationale au Chili et, d’après des photos publiées sur les réseaux sociaux, on assure qu’il était dans plusieurs événements sociaux.

“Je ne le valide pas, mais je ne suis pas celui qui soulève publiquement ce qu’un athlète doit ou ne doit pas faire ou de référencer ce que chacun fait dans son activité privée. Notre objectif dans le match de demain”, a-t-il déclaré. Lasarte.

Le stratège uruguayen a également souligné qu’en prévision d’éventuelles contagions, il avait convoqué plus de joueurs qu’il ne l’avait prévu au départ, mais que “heureusement, il ne s’est rien passé”.