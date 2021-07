“Jouer au domicile de l’Angleterre ne nous fait pas peur”

in

09/07/2021 à 17h10 CEST

.

Léonard Bonucci, l’un des leaders de l’équipe nationale italienne, a assuré ce vendredi que jouer la finale de la Eurocoupe chez Angleterre, au WembleyIl n’a pas “peur” et que le groupe “azzurro” est déterminé à faire quelque chose d'”historique”.

“L’éventuelle victoire de dimanche serait importante pour le mouvement du football italien, pour tous les joueurs, pour la Fédération, pour tout ce que cela signifierait après des années difficiles”, a-t-il déclaré. Bonucci lors d’une conférence de presse télématique organisée depuis le centre technique de Coverciano (Florence, centre).

La Fédération italienne (FIGC) a décidé de fermer le centre technique après qu’un cas de contagion a été enregistré ce jeudi chez un travailleur de la télévision publique “Rai”, bien qu’il n’y ait eu aucun contact avec l’équipe. “On ne pense qu’à jouer au foot et à s’amuser”, Il a dit Bonucci commentant la polémique sur la pénalité infligée à l’Angleterre en demi-finale contre le Danemark, qu’il a qualifiée de “revendications sans importance”.

“Dans le football, nous verrons le meilleur spectacle, celui de l’Italie, de l’Angleterre et des arbitres. Jouer chez l’Angleterre n’est pas effrayant”, a-t-il déclaré. Il a souligné les dangers du plomb anglais, en particulier de Rahim Sterling Oui Harry Kane. “Ce sera un duel des jeunes contre des vieux”, a-t-il plaisanté. Bonucci, qui a 34 ans et forme la défense italienne avec Giorgio Chiellini, de 36. Sterling il a 26 ans et Kane Il a 27 ans.

“Ils ont des attaquants très forts, nous aurons besoin de beaucoup de soin en défense de la part de toute l’équipe. Nous savons qu’ils peuvent créer un danger pour nous et nous devrons faire attention à leur vitesse”, a-t-il déclaré. Il a également dédié quelques mots de soutien à l’espagnol Alvaro Morata, votre partenaire et ami dans le Juventus, qui a raté le penalty mardi dernier et a permis à l’Italie de se qualifier pour la finale.

“J’étais désolé de ne pas le voir comme le titulaire, dans ces matchs, cela vous fait plaisir de voir les gens que vous aimez sur le terrain. Mais la décision de Luis Enrique était importante et nous a mis en difficulté. Ensuite, Morata a fait ce qu’il avait à faire, score (a marqué le 1-1 qui a forcé la prolongation) », a-t-il déclaré. “Il a toujours fait preuve de personnalité et de force pour surmonter ces choses”ajoutée.