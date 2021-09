Jouer au golf avec la Galaxy Watch 4 est un aigle, mais les applications sont toujours à la hauteur du parcours

J’ai ma Galaxy Watch 4 depuis un mois maintenant, et même si je n’ai jamais été aussi sûr d’avoir fait le bon choix en achetant cette montre, avec mon propre argent, j’ai eu quelques appréhensions à l’idée de la recommander aux membres de ma famille. La durée de vie de la batterie et les vitesses de charge sont à la traîne par rapport à la concurrence, et certains de mes collègues ont rendu les leurs après avoir rencontré des problèmes de surchauffe.

Mon approche tatillonne pour acheter tout ce qui est lié à la technologie vient de mon père, qui est encore plus sélectif que moi en ce qui concerne ses téléphones, ordinateurs portables et accessoires. Il pose des questions sur la Galaxy Watch 4 depuis son annonce en août, mais je ne voulais pas lui dire d’acheter une montre à 250 $ si elle ne ferait pas la seule chose qu’il veut dans une montre connectée : travailler avec son application de golf. Maintenant, il a testé ma Galaxy Watch 4 tout en jouant au golf et en jouant autour de Walt Disney World avec moi, et bien que la montre ait assez bien fonctionné, son application manque encore de fonctionnalités importantes.

GolfPad est l’une des nombreuses applications de golf qui fournissent un suivi GPS des coups, aident à suggérer des clubs et des distances, et grâce aux étiquettes qu’il a attachées à ses clubs, il peut automatiquement suivre le club qu’il utilise pendant que les clubs parlent à son téléphone pendant un match . GolfPad avait déjà une application Wear OS – et une application Tizen avec plus de fonctionnalités – avant l’annonce de Wear OS 3, mais c’était une expérience terne avec beaucoup de retard et de difficulté à naviguer.

Lorsque GolfPad a été mentionné nommément sur Google I/O comme l’une des applications avec lesquelles Google travaillait pour améliorer l’expérience Wear OS, j’espérais que cela apporterait enfin l’expérience de smartwatch que mon père voulait. Sûrement avec Google aidant les développeurs de GolfPad à guider une application de montre avec des fonctionnalités plus larges et des performances plus fluides.

Eh bien, mon père a trouvé l’application GolfPad sur la Galaxy Watch 4 plus fluide et plus cohérente que jamais. Malheureusement, la fonctionnalité fait toujours défaut.

Je vais commencer par dire que mon père utilise GolfPad depuis plus d’un an et qu’il a souvent eu des problèmes avec l’application lorsqu’il s’agit d’épingler et de quitter l’application lorsqu’il a besoin d’accéder à une autre application. Avec les montres précédentes, GolfPad avais à épingler et à ouvrir au téléphone pendant tout le match. Sur la Galaxy Watch 4, ce n’est pas le cas. Il pouvait commencer le tour, regarder l’application lorsqu’il avait besoin de plus d’informations, puis passer à la montre pour ajouter des coups et des putts au fur et à mesure qu’il parcourait chaque tour.

Cependant, l’application GolfPad Wear OS ne peut enregistrer le score que pour le moment. Il ne peut pas suivre les clubs de golf, donc si vous ajoutez des coups sur la montre, vous devez revenir en arrière et ajouter le club que vous avez utilisé pendant que vous marchez entre les trous ou que vous attendez que le groupe qui précède dégage le fairway. Cela signifie que vous retirerez toujours votre téléphone au moins une fois par trou, en fait, probablement plus d’une fois.

L’absence de carte transforme l’application de montre de GolfPad en une réflexion après coup.

Il n’y a aucun moyen de voir un parcours sur la montre, vous ne pouvez pas non plus déterminer à quelle distance vous devez frapper en toute sécurité loin des dangers ou où le parcours tourne. Et parce que vous ne pouvez pas voir une carte ou la toucher pour des distances de tir idéales, c’est une à trois fois de plus que vous devrez retirer le téléphone par trou. Étant donné qu’il y a quatre tuiles d’options à droite de l’écran principal pour chaque trou, il est étrange que vous ne puissiez même pas obtenir une carte de base du trou sur l’un d’entre eux.

L’absence de carte rend également l’option “Positionner le drapeau” sur la montre complètement inutile, car elle laisse tomber le drapeau là où vous vous tenez plutôt que dans le trou où vous essayez de frapper.

Après avoir joué deux tours avec l’application installée, mon père a définitivement ressenti les fonctionnalités manquantes ici. GolfPad indique que le suivi des clubs sera bientôt disponible, éliminant le besoin actuel d’ajouter les clubs par la suite, ainsi qu’un mode autonome.

Ce que GolfPad a vraiment besoin d’ajouter – et n’a pas annoncé son intention d’ajouter – est un moyen de voir les distances aux dangers et où vous pouvez raisonnablement frapper la balle. Voir que le green fait 300 ou 400 mètres sur un Par 5 avec un obstacle d’eau n’est pas du tout utile à moins que vous ne soyez sur un trou droit sans gros obstacles. Vous ne devriez pas avoir à sortir le téléphone pour les trois premiers coups, puis peut-être utiliser la montre une fois que vous êtes à portée du green.

En parlant d’inutile, la vignette GolfPad que vous pouvez ajouter à droite du cadran de votre montre est à peu près inutile. Il montre simplement le cours sur lequel vous êtes actuellement et votre score global. Si vous ne jouez pas activement à un tour, il n’affiche pas grand-chose. Vous ne pouvez même pas commencer un tour à partir de celui-ci, car les tours doivent être démarrés sur le téléphone, à l’exception d’un mode autonome qui n’est pas encore disponible.

Ce manque de fonctionnalités réelles est une chose que j’ai vue dans beaucoup trop d’applications sur Wear OS. Accuweather n’a aucun moyen de basculer entre les emplacements ou de voir les conditions détaillées. Google Keep est génial une fois que vous avez ouvert votre note ou votre liste de courses, mais la liste de notes constamment actualisée rend difficile l’utilisation de celle que vous voulez. Il n’y a également aucun moyen d’envoyer une note depuis l’application Android de Google Keep pour l’ouvrir sur Wear OS : vous devez la trouver dans la liste compacte à chaque fois.

Même la productivité et les applications multimédias sont ridiculement limitées dans Wear OS 3. L’absence actuelle de Google Assistant sur la Galaxy Watch 4 signifie que même si votre application de montre a des commandes que vous pouvez utiliser pour accéder à une fonctionnalité plus rapidement, elles ne sont pas disponibles correctement. maintenant. C’est dommage car les applications fonctionnent mieux sur ma Galaxy Watch 4 que sur n’importe quelle smartwatch que j’ai jamais utilisée.

Samsung a mérité la place de Watch 4 en tant que meilleure montre intelligente Android, mais peu importe la qualité du matériel, sans les applications et les expériences pour ajouter de la valeur et de l’utilité, il ne gagnera toujours pas les gens comme mon père sans un essai routier personnel ou une raison impérieuse de mettre à niveau.

Mon père est beaucoup plus susceptible d’acheter la Galaxy Watch 4 maintenant qu’il l’a essayée, mais le manque de fonctionnalités de GolfPad et d’autres applications signifie qu’il doit miser davantage sur les fonctionnalités futures que sur les fonctionnalités actuelles. Eh bien, cela et le fait que le Fitbit Charge 5 est supérieur aux 2/3 du prix de la Galaxy Watch et ne prend pas du tout en charge GolfPad ou une interface utilisateur à écran tactile cohérente. Cependant, je pourrais recommander un protecteur d’écran s’il doit le porter pour travailler dans la cour.

