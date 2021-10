« Jouer au hardball »: Biden prévoit de nouvelles amendes massives pour les entreprises violant le mandat de vax: chien de garde

À l’intérieur du projet de loi de réconciliation budgétaire de 3 500 milliards de dollars qui a été adopté par le comité du budget de la Chambre, se trouvent de nouvelles amendes exorbitantes – allant de 70 000 $ à 700 000 $ – qui s’appliqueraient aux entreprises défiant le mandat de vaccin COVID du président Joe Biden, allègue Adam Andrzejewski, PDG / fondateur d’OpenTheBooks. com.

Si les dispositions du projet de loi sont mises en œuvre, les amendes pourraient mettre en faillite toutes les entreprises non conformes, prévient l’organisme de surveillance des dépenses du gouvernement.

« Enterré à la page 168 du méga-projet de loi de 2 465 pages des démocrates de la Chambre est une multiplication par dix des amendes pour les employeurs qui « volontairement », « à plusieurs reprises » ou même gravement enfreignent une section du droit du travail qui traite des risques, de la mort ou de graves dommages physiques à leurs employés », écrit Andrzejewski dans Forbes.

Le mois dernier, Biden a annoncé par décret exécutif que toutes les entreprises du secteur privé comptant 100 employés ou plus devaient se conformer à son mandat de vaccin le plus récent, ou payer une amende potentielle de 14 000 $ par violation. La commande impacterait plus de 80 millions d’Américains.

Open The Books soutient que les contrevenants seraient passibles des nouvelles amendes considérablement plus élevées prévues dans le projet de loi sur la réconciliation budgétaire.

Selon le balisage du projet de loi, l’article 21004 de la loi OSHA de 1970 serait modifié pour augmenter les amendes dans la section Ajustement des sanctions pécuniaires civiles. Les changements apportés par le comité contrôlé par les démocrates augmenteraient la peine maximale à 700 000 $ pour les violations délibérées et répétées ; augmenter la peine minimale à 50 000 $ pour les infractions intentionnelles; et augmenter la pénalité maximale pour les infractions graves et les infractions pour défaut de réduction à 70 000 $.

Un haut responsable démocrate de la Chambre a nié que les sanctions renforcées visaient spécifiquement le non-respect du mandat des vaccins. Notant que les amendes relèvent de la compétence du Comité de la Chambre sur l’éducation et le travail, l’assistant a fait valoir que les dispositions sont liées à l’application du droit du travail de manière plus large.

Les amendes ont été «marquées en commission et ne sont pas explicitement liées aux vaccins – elles augmentent généralement le niveau des amendes que l’OSHA est en mesure de percevoir lorsqu’un employeur est en infraction», a déclaré l’assistant démocrate à Just The News.

Le balisage du projet de loi modifie également la Fair Labor Standards Act de 1938 pour augmenter les pénalités et les amendes. Il augmente les peines civiles maximales à :

132 270 $ pour les infractions liées au travail des enfants ; 601 150 $ pour les infractions liées au travail des enfants qui causent la mort ou des blessures graves d’un employé de moins de 18 ans ; 20 740 $ pour des violations délibérées ou répétées du salaire minimum ou des heures supplémentaires ; 11 620 $ pour les violations de pourboire.

Il modifie également la loi de 1983 sur la protection des travailleurs agricoles migrants et saisonniers afin d’augmenter à 25 790 $ la sanction civile maximale pour les infractions à la loi.

Andrzejewski reste sceptique. « La pression pour augmenter les amendes jusqu’à 700 000 $ par violation délibérée et répétée », a-t-il répliqué, « était la règle d’urgence anticipée que l’OSHA publiera dans le Federal Register, leur permettant de faire appliquer le mandat de vax de Biden aux entreprises privées. Période. »

L’assistant de la Chambre « ne nie pas que les amendes seraient imposées en tant que mécanisme d’exécution du mandat de vax du président », a-t-il ajouté. «C’est parce que Biden et les démocrates jouent au dur. Se conformer ou faire faillite.

Just The News a contacté l’OSHA pour préciser si l’application de nouveaux plafonds d’amende sera appliquée aux contrevenants à la vax, mais n’a pas reçu de réponse.

Les changements interviennent après que Biden a émis un avertissement inquiétant aux millions d’Américains qui refusent de recevoir les jabs COVID. « Nous avons été patients », a déclaré le président. « Mais notre patience s’épuise et votre refus nous a tous coûté. »

En juin, avant le décret de Biden le mois dernier, l’OSHA a publié une règle d’urgence dans le Federal Register indiquant qu’elle aurait compétence sur l’application de la sécurité COVID. Invoquant l’obscure disposition de la norme temporaire d’urgence, l’agence a revendiqué le pouvoir d’appliquer le mandat et d’imposer des amendes, explique OpenTheBooks. L’ETS n’a été utilisé que 10 fois au cours des 50 ans d’histoire de l’agence, selon une analyse du service de recherche non partisan du Congrès.

Pire encore, affirme l’organisme d’aide juridique à la liberté religieuse Liberty Counsel, le gouvernement fédéral imposerait des amendes draconiennes aux entreprises pour ne pas se conformer à un mandat illégal.

Techniquement, affirme Liberty Counsel, les injections de COVID ne sont disponibles que sous une autorisation d’utilisation d’urgence, qui, en vertu de la loi fédérale, exige qu’elles soient administrées uniquement sur une base volontaire.

« La Food and Drug Administration (FDA) a fait un appât et un changement en annonçant qu’elle a approuvé son » premier vaccin COVID-19 » afin de pousser les mandats de » vaccin « et de protéger la société pharmaceutique Pfizer de la responsabilité légale », a déclaré Liberty Counsel. en août. « Cependant, il n’y a actuellement aucun tir COVID entièrement sous licence sur le marché des États-Unis. »

Même si un vaccin entièrement homologué était disponible, il ne pourrait toujours pas être obligatoire, fait valoir Liberty Counsel, car le titre VII de la loi de 1964 sur les droits civils autorise des exceptions religieuses.

« Les employés et les employeurs ont des protections constitutionnelles contre ce mandat biden sans loi », a déclaré le fondateur et président de l’organisation, Mat Staver, ajoutant que Liberty Counsel « contesterait son ordre exécutif sans loi ».

En réponse aux menaces de poursuites ou aux gouverneurs républicains qui ont contesté le mandat, Biden a déclaré: « Attendez-vous. Nous jouons pour de vrai ici. Ce n’est pas un jeu.

Mais 27 gouverneurs ou procureurs généraux ont juré de le combattre, y compris le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, qui s’est battu avec Biden sur les mandats de masque et les passeports vaccinaux.

« Lorsque vous avez un président comme Biden qui publie des édits inconstitutionnels contre le peuple américain, nous avons la responsabilité de défendre la Constitution et de riposter, et nous le faisons dans l’État de Floride », a déclaré DeSantis. « C’est un président qui a reconnu dans le passé qu’il n’avait pas le pouvoir d’imposer cela à qui que ce soit, et cet ordre entraînerait potentiellement la perte de millions d’Américains de leur emploi. »