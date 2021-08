Jouer aux cartes, aux puzzles ou à la lecture pourrait retarder l’apparition de la maladie d’Alzheimer

in

28/08/2021 à 17h30 CEST

Lire, écrire des lettres, faire des puzzles ou jouer aux cartes peut retarder jusqu’à 5 ans le début de la maladie Alzheimer.

Cela ressort clairement de la recherche publiée Neurology, la revue médicale de l’American Academy of Neurology.

“La bonne nouvelle est qu’il n’est jamais trop tard pour commencer à faire les types d’activités abordables et abordables que nous avons examinées dans notre étude”, déclare l’auteur de l’étude Robert S. Wilson, PhD, du Rush University Medical Center à Chicago. .

“Nos résultats suggèrent qu’il peut être bénéfique de commencer à faire ces choses, même à 80 ans, pour retarder l’apparition de la démence d’Alzheimer”, ajoute le médecin.

Pour arriver à cette conclusion l’étude a suivi près de 2 000 personnes avec un âge moyen de 80 ans qui, une fois inclus dans l’analyse, ne souffraient d’aucun type de démence.

Au début de l’analyse, les participants ont fait état de la fréquence à laquelle ils ont effectué des activités de stimulation cognitive (lecture, jeux, etc.)

Plus précisément, on leur a posé des questions sur 7 activités, avec des questions telles que « Au cours de l’année écoulée, à quelle fréquence avez-vous lu des livres ? » et « Au cours de l’année écoulée, à quelle fréquence avez-vous joué à des jeux tels que des dames, des jeux de société, des cartes ou des puzzles ? »

Les chercheurs ont ensuite fait la moyenne des réponses de chaque personne, avec un score d’un sens une fois par an ou moins et un score de cinq sens chaque jour ou presque tous les jours.

Quelques résultats concluants

Les personnes du groupe ayant une activité cognitive élevée ont obtenu une moyenne de 4, ce qui signifie faire des activités plusieurs fois par semaine.

En revanche, ceux qui n’ont pratiqué ce type de pratique que quelques fois par an ont obtenu un score moyen de 2,1.

Pendant environ 7 ans, les chercheurs ont suivi ces personnes afin de déterminer si elles développaient un type de démence. Pour ce faire, ils ont été soumis à des tests cognitifs annuellement.

Au cours de cette période, 457 personnes d’un âge moyen de 89 ans ont reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer.

Les les personnes les plus actives ont développé une démence à 94 ans en moyenne.

Au contraire, les personnes ayant le une activité cognitive plus faible a développé une démence à 89 ans en moyenne. C’est-à-dire avec une différence de cinq ans.

Les résultats étaient similaires lorsque les chercheurs ont ajusté d’autres facteurs qui pourraient affecter le risque de démence, tels que le niveau d’éducation et le sexe.

Plus l’âge est élevé, plus l’activité intellectuelle est importante

Pour tester l’idée que le une faible activité cognitive peut être un signe précoce de démencePas l’inverse, les chercheurs ont également examiné le cerveau de 695 personnes décédées au cours de l’étude.

Le tissu cérébral a été examiné à la recherche de marqueurs de la maladie d’Alzheimer, tels que les dépôts de protéines amyloïdes et tau, mais les chercheurs n’ont trouvé aucune association entre leur niveau d’activité cognitive et les marqueurs de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés dans leur cerveau.

“Notre étude montre que les personnes qui participent à des activités plus stimulantes sur le plan cognitif peuvent retarder l’âge auquel elles développent une démence”, explique Wilson.

“Il est important de noter qu’après prise en compte du niveau d’activité cognitive à un âge avancé, ni l’éducation ni l’activité cognitive en début de vie n’étaient associées à l’âge auquel une personne a développé la démence d’Alzheimer”, précise-t-il.

«Notre recherche suggère que le lien entre l’activité cognitive et l’âge auquel une personne a développé une démence est principalement due à des activités qu’il fait plus tard dans la vie », conclut-il.

Une limite de l’étude est qu’elle était basée sur un groupe de personnes principalement blanches qui avaient des niveaux d’éducation élevés.

Les chercheurs reconnaissent qu’il est nécessaire mener plus d’études pour déterminer si les résultats obtenus jusqu’à présent peuvent être appliqués à la population générale.