01/10/2022 à 20:33 CET

Une des stars de l’Armani Milan, le Canarien Sergio Rodríguez, a assuré avoir un grand respect pour le Barça, le rival qu’ils affrontent ce mardi aux Palau, dans un duel marqué par l’arrêt dû aux cas de covid19.

« Barcelone est une équipe très physique, très intense et concentrée sur l’aspect défensif du jeu, avec un joueur offensif extraordinaire comme Nikola Mirotic & rdquor;, a déclaré le meneur de Tenerife, l’un des joueurs clés de l’équipe italienne.

« Jouer aux Palau est toujours difficile, nous en sommes conscients, nous savons que la situation n’est pas idéale pour les deux équipes en raison du problème du covid19., mais pour notre part nous ferons l’effort nécessaire pour faire le mieux possible & rdquor;, a-t-il commenté.

Messine respecte le Barça

De son côté, le technicien, Ettore Messina a reconnu que « Nous allons affronter les favoris pour remporter le championnat, une équipe attachée à l’agressivité défensive et à la discipline offensive », a commenté l’entraîneur italien.

« Nous récupérons progressivement les joueurs touchés par les problèmes de covid19 et cela peut aider dans un jeu où le rebond et le mouvement du ballon contre sa défense et les changements devraient être cruciaux pour essayer de rester près de la fin », a-t-il déclaré.