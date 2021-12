« Jouer avec Iberians Rugby nous donne beaucoup d’expérience »

20/12/2021 à 11h19 CET

Le demi de mêlée Nicolas Rocaris, du Recoletas Burgos-Université de Burgos, joue un rôle de plus en plus important avec Ibères de Castille et Leon. Présent à tous les appels lors de la phase de groupes de la Supercoupe d’Europe de rugby 2021-22, où les Espagnols ont terminé deuxièmes et disputeront donc les demi-finales en avril, le joueur dresse un bilan positif des premiers pas de ce brave projet ovale.

Concernant l’aspect le plus innovant pour les joueurs, comme faire partie d’une franchise composée de trois équipes de la Ligue d’honneur de Burgos et deux de Valladolid, SilverStorm El Salvador et VRAC Quesos Entrepinares, Rocaries souligne que « dès le premier jour, le l’équipe d’entraîneurs nous a toujours fait comprendre l’importance de créer un groupe fort et engagé afin que nous grandissions dans le jeu à partir de cette base & rdquor;, quelque chose qui, de l’avis du jeune 9 ans, est en train d’être atteint.

On ne peut ignorer que l’équipe dirigée par Miguel Velasco ont assisté à cette nouvelle compétition européenne avec une difficulté supplémentaire par rapport à d’autres participants, comme les trois qui ont terminé le Conférence Ouest, qui constituent en grande partie le noyau dur des équipes nationales de leurs pays respectifs.

Il est indéniable que la contribution des trois représentants espagnols et léonais de la DH à la XV du Lion Ces dernières années, il a été exceptionnel, mais il est encore nettement inférieur à l’actuel Lusitanien XV pour avec le Portugal, ainsi que ceux de Delta quant à Pays Bas et de diables bruxellois si on parle de Belgique. Malgré tout, les Ibères ont atteint le niveau de compréhension nécessaire pour concourir à un niveau élevé et ont laissé derrière eux le mauvais arrière-goût des deux défaites avec lesquelles ils ont débuté.

« Les Lusitaniens jouent au rugby que j’aime et sont une grande équipe, mais j’ai toujours pensé que nous étions meilleurs et que nous le montrerions», argumente Nico, qui est persuadé que l’année prochaine ils sauront prendre leur revanche. « Ils ont l’habitude de jouer ensemble et n’ont pas eu besoin d’assimiler les automatismes sur le terrain, chose pour laquelle nous avons eu très peu de temps en été », avis qui peut être compris par quiconque connaît ce sport et qui est partagé par quiconque écrit ces lignes.

En tout cas, et bien que l’équipe portugaise ait terminé la phase de groupes en tête de manière méritée, notre protagoniste est clair que lui et ses coéquipiers chercheront « accéder à la finale car on va aller avec la plus haute ambition au match de demi-finale, toucher l’adversaire qui touche», Reconnaissant que les composantes de la Conférence Est ont des équipes qui ont montré un grand potentiel.

« Il est évident que nous avons gagné en confiance et renforcé notre jeu au fil des semaines. Dans certains des derniers jeux, nous avons terminé très heureux et malgré cela, nous savons que nous pouvons encore beaucoup nous améliorer & rdquor ;.

L’international avec Lions M20 considère qu’une autre clé de la magnifique dynamique avec laquelle la franchise espagnole a clôturé cette première étape a été l’adaptation rapide et fluide au groupe des incorporations qui sont arrivées avec la saison déjà commencée ou peu de temps avant. « Jouer avec les Ibères nous donne beaucoup d’expérience et d’expériences qui nous sont utiles. Nous avons des joueurs qui savent déjà ce que c’est que de concourir à un niveau élevé sur la scène internationale, ce qui dans le cas des nouveaux leur a permis de s’adapter très rapidement et les autres nous ont aidés à préparer ces jeux avec les exigences que & rdquor; entraîne.

C’est toujours un plaisir de discuter avec Nicolás Rocaries, mais cette fois, cela a également permis de constater de visu la bonne ambiance dans l’équipe et, surtout, le désir de continuer à travailler ensemble. Au cours des prochains mois, Moniteurs de quantités, Le sauveur Oui VRAC ils doivent se concentrer sur une Ligue qui est très compétitive sur tous les fronts, mais en avril, ils attendent « un voyage très cool en Géorgie, en Israël ou en Russie& rdquor;, où les Ibères représenteront fièrement le rugby castillan et léonais en particulier et le rugby espagnol en général.