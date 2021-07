Jouer avec les données pour gagner

L’année dernière à la même époque, presque tous les événements sportifs ont été annulés en raison du pic du nombre de cas de coronavirus. Les salles de sport étaient vides, les gymnases étaient fermés et les stades calmes étaient des rappels étranges de la gravité de la pandémie dans toutes les industries. Maintenant, avec des vaccins disponibles pour de plus en plus de personnes dans le monde, les fans se préparent pour ce qui devrait être un été sportif imbattable à la maison et à l’extérieur.

Avec les Jeux olympiques de Tokyo, Wimbledon et le Championnat d’Europe de l’UEFA déjà à nos portes, ceux qui travaillent dans l’industrie du sport cherchent à engager encore plus de fans pour se connecter à leur sport préféré, que ce soit à domicile, dans un pub local ou lors de l’événement en direct. En conséquence, selon Deloitte, l’industrie de l’analyse des données sportives devrait atteindre près de 4 milliards de dollars d’ici 2023 alors que les équipes, les entraîneurs, les diffuseurs et les titulaires de droits exploitent les données pour améliorer les performances et se connecter avec les fans.

Des données pour aider les joueurs à mieux performer

Le talent est essentiel pour former des équipes performantes, tout comme la détermination. Mais de plus en plus d’athlètes prennent l’avantage en analysant leurs propres performances et celles de leurs concurrents, ce qui leur permet d’ajuster la façon dont ils s’entraînent, en se concentrant sur l’amélioration de leurs faiblesses et sur le suivi de leurs progrès.

Le processus consistant à se concentrer sur les données pour améliorer les performances a connu un premier succès en 2003, lorsque Dave Brailsford de British Cycling a mis en œuvre une approche axée sur les gains marginaux. Il a tout vu, de la nutrition et des vêtements à la santé des athlètes, à la construction de vélos et plus encore, analysé à un niveau granulaire afin que les performances de chaque aspect puissent être comprises et améliorées de seulement 1%. Même des choses aussi mineures que l’oreiller procurant la meilleure nuit de sommeil seraient prises en compte.

Cette obsession des données pour stimuler la performance était une approche qui a abouti à la domination du cyclisme britannique dans les décennies qui ont suivi, avec de multiples nouveaux records du monde et olympiques établis. Cette focalisation sur les données a même amené l’équipe dans des domaines jamais imaginés auparavant pour les Britanniques, Bradley Wiggins devenant le premier cycliste britannique à remporter le Tour de France.

Depuis lors, mettre les données au premier plan est devenu crucial pour les équipes les plus performantes dans un large éventail de disciplines – alimentant le succès de la Formule 1, les champions de tennis et les vainqueurs de la coupe du monde de rugby. Nous avons même vu les données comme la force motrice derrière la rupture du marathon de moins de deux heures, un exploit que l’on pensait auparavant impossible. Mais les données ne se limitent pas aux entraîneurs et aux athlètes. Après un an d’amateurs de sport en ligne, un énorme travail est fait pour améliorer l’un des aspects les plus importants de tous les sports – l’expérience des fans.

Les données au service de l’expérience des fans

Le sport en tant que carrière n’existerait sans doute pas sans ses fans. Sans leur soutien sur et en dehors du terrain, les organisateurs, les diffuseurs, les entraîneurs, les marchandiseurs ou les athlètes ne pourraient pas gagner leur vie. En bref, les fans représentent une grande partie de ce que nous voyons dans le sport aujourd’hui, affectant les tendances en s’engageant sur les réseaux sociaux, construisant un athlète en montrant son soutien, créant même une augmentation de la popularité des vêtements – le gilet de Gareth Southgate me vient à l’esprit.

Avant la pandémie, les organisations sportives utilisaient de plus en plus les données à portée de main pour améliorer l’expérience des fans. L’Open d’Australie a historiquement attiré plus de 640 000 fans chaque année et en utilisant des données et des analyses, l’événement offre la technologie CrowdTracker, fournissant des scores de match en direct, des informations en temps réel sur le lieu et le terrain et l’activité des réseaux sociaux. CrowdTracker utilise une technologie autour des terrains et des courts qui génère des quantités massives de données. Ceci, en plus des informations provenant des informations GPS tirées des téléphones portables des participants, peut être utilisé pour localiser les foules et garantir que les gens peuvent éviter les zones surpeuplées, ou faire des offres de vente personnalisées aux fans au kiosque le plus proche.

Post-covid, de nombreuses applications comme celles-ci ont été augmentées pour répondre également à une base de fans à domicile, permettant à ceux qui se connectent d’obtenir plus qu’une simple diffusion en direct. La plate-forme numérique du Real Madrid en est un excellent exemple. En tant qu’équipe qui ne compte que 3% de ses fans en Espagne, le club de football utilisait déjà les données et la technologie pour personnaliser les expériences des supporters à l’étranger. Sa plate-forme virtuelle a permis au club d’offrir une expérience plus personnalisée aux fans et a vu ses revenus numériques augmenter de 30 % et les profils des fans de 400 %.

L’avantage gagnant

La clé pour offrir des performances de joueurs basées sur les données et des expériences de fans connectées ? Intégration de la myriade d’ensembles de données dynamiques en temps réel pour garantir que les meilleures informations et recommandations sont générées – pour les entraîneurs qui élaborent des stratégies pour aider leur équipe à gagner le prochain match, aux équipes de marketing et de fidélisation des fans à la recherche de moyens de s’améliorer s’engager avec les fans et pour les équipes d’exploitation des stades cherchant à maximiser leur personnel, leurs ressources et leurs budgets.

Les sports, comme la fabrication, la finance, la pharmacie et de nombreuses autres industries, connaissent un changement radical dans ce qui sépare les gagnants des perdants. Bien que de nombreux sports, comme le tennis, soient depuis longtemps axés sur la technologie, nous avons vu d’autres sports historiquement moins axés sur les données, comme le football, rejoindre la course. Les avantages des données s’étendent également désormais au-delà du terrain de jeu et dans l’expérience des spectateurs, offrant une expérience plus engageante aux fans et générant de nouvelles sources de revenus.

La valeur des données dans l’industrie du sport est indéniable et en croissance exponentielle. Lorsque la différence entre le succès et l’échec est décidée par une myriade de facteurs différents, les données sont désormais la différence qui aide les joueurs et les équipes à garantir cette victoire importante. Si les entraîneurs et les joueurs veulent vraiment exploiter la puissance des données, ils doivent s’armer de la technologie et du savoir-faire appropriés pour pouvoir fournir des informations de nouvelle génération et se maintenir sur la plus haute marche du podium.