« Jouer contre le champion de la Ligue des champions nous excite et nous motive »

10/08/2021 à 22:14 CEST

.

L’entraîneur de Villarreal, Unai Emery, a indiqué lors de la conférence de presse précédant la Supercoupe d’Europe qu’ils disputaient ce mercredi contre Chelsea à Belfast que pouvoir jouer contre le champion de la Ligue des champions est quelque chose qui les excite et les motive.

“Je suis fier de mon club et de mon peuple, en plus d’être le représentant de la Liga espagnole. Nous allons essayer d’offrir nos références face à Chelsea, l’un des meilleurs au monde”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur a admis que le covid-19 et les blessures ont conditionné la pré-saison, comme cela est arrivé à d’autres clubs, bien qu’il ait insisté sur le fait qu’ils doivent s’adapter aux circonstances. «Nous essayons de lui donner une normalité et nous voulons rivaliser avec ces circonstances. Jouer contre les Champions des Champions nous donne de l’enthousiasme et de la motivation. En plus, nous avons Pau qui vient des Jeux et part ensuite en vacances », a-t-il déclaré.

Concernant les joueurs qui doutent, il a commenté que “des joueurs comme Iborra se joignent à quelques minutes, sans jouer et après une blessure, mais il sera sur le banc et aidera. Foyth a eu peur et nous verrons comment il est à la dernière minute pour jouer. Il y a aussi plus de joueurs avec des doutes. “

Concernant son rival, il a souligné que Chelsea “Il intègre des footballeurs qui ont été champions avec leur sélection en Eurocup et arrivent avec peu de séances d’entraînement. Il a la capacité de recruter des joueurs comme Lukaku mais nous avons aussi la possibilité de proposer nos arguments. United est similaire à ce rival. Il a un coach à succès comme Tuchel, ce qui nous rend fiers de jouer cette finale.»

« Chelsea est champion de la Ligue des champions et c’est déjà un signe de force. Il y a trois ans, il a remporté la Ligue Europa, puis il a remporté la Ligue des champions. C’est un fait de l’importance du concours que nous avons remporté & rdquor;, a-t-il poursuivi.

Emery a admis que lors des matchs de préparation cet été, ils ont souffert de coups de pied arrêtés, l’un des points forts de l’équipe londonienne.

« Nous devons corriger. Ça m’occupe, je sais pas si ça m’inquiète, mais la pré-saison c’est pour ça et c’est pour ça qu’on travaille. Nous avons eu un déficit de coups de pied arrêtés et nous avons déjà fait quelques coups pour le corriger. Nous savons que c’est une équipe de coups de pied arrêtée très forte et nous allons travailler pour la contrer & rdquor;, a-t-il conclu.