“Jouer contre une équipe que je connais donne un certain avantage”

Dani Alves, capitaine de l’équipe olympique brésilienne de football, a assuré que la finale des Jeux contre l’Espagne sera « spéciale & rdquor; pour son passé à Barcelone et à Séville et que cela lui donne un « certain avantage & rdquor; puisqu’il connaît « la façon de jouer & rdquor; et « l’identité & rdquor; de la sélection qui oriente Luis de la Fuente.

« Pouvoir affronter et jouer contre une équipe que je connais très bien vous donne un certain avantage. Je connais la façon de jouer, les joueurs, l’identité de l’Espagne pour proposer un jeu. C’est un plaisir d’atteindre la finale avec l’Espagne. Vous savez l’amour que j’ai pour ce pays, pour tout ce qu’il m’a donné ; une partie de moi est espagnole. Ce sera une journée spéciale. Il faut profiter du moment car on n’atteint pas une finale des Jeux Olympiques tous les jours & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse interrogé par ..

« On va jouer nos cartes et essayer de proposer un jeu. Espérons que ce soit une belle journée de spectacle. Nous méritons tous d’être ce jour-là, mais nous devons essayer de mériter plus qu’eux. Personne ne mérite plus d’être dans cette finale, nous avons très bien fait les choses et il nous reste ce petit pas de plus et mettre tout ce que nous avons pour essayer de réaliser le rêve que nous avons de remporter la médaille d’or”, a-t-il ajouté.

« Pour moi, c’est un grand honneur. Il y a un petit morceau de mon cœur en Espagne. Ma deuxième nationalité est espagnole et ce sera spécial pour tout ce que j’ai vécu et construit là-bas. J’ai une affection particulière pour l’Espagne, mais il s’agit de jouer, non ? Il s’agit de compétition et quand on emmène sur le terrain tout ce qui est oublié & rdquor;, a-t-il poursuivi.

Jeu dont il espère que la clé est de contrôler le ballon : « Deux équipes qui se proposent, traitent bien le ballon et ce sera un match sympa à regarder. Il faut être concentré sur le jeu pour atteindre le but maximum dans cette compétition & rdquor ;.

Un Dani Alves qui a réfléchi au fait qu’il pourrait jouer les Jeux Olympiques malgré la pandémie de coronavirus : « Ce sera une journée, un moment et un jeu spéciaux. Nous avons tout donné pour être ici. Lorsque nous valorisons les petites victoires, nous méritons les grandes. Nous devons valoriser le quotidien et être reconnaissants de pouvoir faire notre travail dans une situation aussi compliquée dans le monde entier & rdquor;, a-t-il commenté.,

De plus, à 38 ans et avec 43 titres à son palmarès, le joueur qui a le plus gagné de toute l’histoire, le Brésilien ne perd pas sa faim : « Je ne me considère pas comme un vieux, je continuerai à se battre. J’ai juste plus d’expérience. Mon objectif est de gagner la Coupe du monde 2022, je ne l’ai jamais caché & rdquor;

Lors d’une précédente conférence de presse, le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães Il a également analysé la finale face à l’Espagne samedi prochain (13H30 CEST, -2 GMT) : « En termes de niveau, l’Espagne a amené des joueurs plus expérimentés, plus complets, qui ont déjà traversé le Championnat d’Europe. C’est une grande équipe, nous allons commencer par les étudier pour essayer de neutraliser leurs points forts et voir ce que nous pouvons exploiter des nôtres », a-t-il déclaré.

« Ce sera un bon match pour ceux qui aiment le football, un match très difficile. Mais dans notre équipe nous avons plusieurs athlètes ayant de l’expérience dans le football européen, je pense qu’il est important de souligner cela et je vois que c’est un match attendu non seulement par nous, mais aussi par eux& rdquor;, a-t-il complété.