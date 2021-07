“Jouer devant le public sera l’exorcisme de tout ce que j’ai ressenti l’année dernière”

MADRID, 12 juil. (EUROPA PRESS) –

Bleu clair, l’auteur-compositeur-interprète britannique qui triomphe avec son mélange réussi et personnel de R&B et de soul, revient sur scène dans un spectacle de la légendaire Union Chapel à Londres qui sera diffusé en streaming. En plus du spectacle vivant, ‘Celeste : On With The Show, en direct de Londres’ offrira au public du monde entier des interviews et des images des coulisses du retour tant attendu de l’artiste qui seront disponibles à partir du 15 juillet sur la plate-forme LIVENow où les billets peuvent déjà être achetés.

“Après une année importante pour moi sur le plan professionnel et personnel, J’ai l’impression que le moment où je me produirai sur la scène de l’Union Chapel devant le public sera l’exorcisme et la catharsis de tout ce que j’ai ressenti l’année dernière“L’artiste avoue avoir présenté cette année l’édition de luxe de son premier album ‘Not Your Muse’.

“Connectez-vous avec les gens en direct et diffusez-le au public qui ne peut pas nous rejoindre ce sera incroyablement enrichissant“, dit Céleste, qui anticipe que ce spectacle ” essaie de traverser des moments difficiles et d’atteindre une nouvelle place sur le plan spirituel et physique. ” ” L’idée sous-jacente est que c’est une résurgence, tun période de transition au cours de laquelle je commence à me révéler et à revivre, déjà reprendre contact avec moi-même dans ma forme la plus pure et la plus vraie “, condamne l’artiste.

‘Celeste : On With The Show, en direct de Londres’ est un film qui capture le retour de l’auteure-compositrice-interprète sur scène dans ce qui est son premier spectacle depuis 2019. À partir du jeudi 15 juillet, les fans pourront profiter du Performances de Celeste, de ses performances les plus intimes à Union Chapel, même comment tout est préparé avec des images inédites dans les coulisses. Les billets pour ‘Celeste: On With The Show, Live from London’ sont en vente dès maintenant via LIVENow.

Née en Californie et élevée à Brighton, elle est l’une des stars les plus prometteuses du Royaume-Uni et a reçu le Brit Award for Rising Star 2020 et le BBC Music Sound en 2020. Après la sortie de leur premier album au Royaume-Uni, ‘Not Your Muse’, et leur performances aux Oscars, Bafta, Golden Globes et BRIT Awards, Celeste présente enfin ses débuts en direct acclamés à ses fans maintenant que la musique live revient progressivement après la pause due à la pandémie.

AVEC PUBLIC EN DIRECT

Des tubes tels que ‘Strange’, ‘Stop This Flame’, ‘Love Is Back’, entre autres, seront présents dans ce spectacle dans lequel le public vous découvrirez chez vous une facette méconnue de l’artiste. Ce spectacle représente également une étape importante pour LIVENow, car c’est le premier qui, après avoir proposé des spectacles de personnalités telles que Maroon 5, Dua Lipa, Gorillaz, Ellie Goulding ou Pete Tong, est le premier à être enregistré avec un public en direct.

“L’objectif de LIVENow est de rapprocher les artistes d’un plus grand nombre de fans. Avec ‘Celeste: On With The Show, Live From London’, ce sera la première fois que nous apporterons l’expérience d’un concert avec un public en direct aux fans de musique du monde entier. Comme cela nous est arrivé à tous, nous n’avons pu assister à aucun concert, mais nous voyons l’opportunité de diffuser des concerts aux fans qui ne peuvent pas y assister et nous pensons que cela deviendra sans aucun doute une partie importante du business de la musique dans I live à l’avenir », a déclaré James Sutcliffe, directeur du contenu et du marketing de LIVENow.