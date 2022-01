« Jouer Diana était trop brillant pour être laissé de côté », explique Kristen Stewart.

Ami, confident… réalisateur

Kristen vous êtes sûr de l’avoir trouvé dans Larrain, plus qu’une réalisatrice, une amie, une alliée qui la faisait se sentir accompagnée : « On a beaucoup parlé, mais je pense que les échanges les plus riches étaient silencieux. Sa confiance en moi était parfois ridicule. Je ne me suis jamais sentie seule. Je pouvais faire semblant de Au lieu de ressentir ça parce qu’à ce moment-là, tu ne peux plus agir. »

Entrer dans le monde de la royauté, même pour quelqu’un qui connaît la renommée et les projecteurs que le protagoniste de The Twilight Saga lui a donnés, était un univers inconnu : « Ils vivent des choses tellement uniques que nous ne pouvons pas nous identifier. Nous le voyons tous avec un extraterrestre la perspective « .

Après ce rôle, Kristen a appris à connaître ‘Lady Di’ en profondeur. (Courtoisie)

Stewart estime que même Diana a fait face à des situations auxquelles elle ne s’attendait pas, bien qu’elle fasse partie de l’aristocratie du Royaume-Uni et soit toujours proche de la Maison royale de Windsor : « La ferveur de vouloir les connaître et de se rapprocher d’eux est quelque chose qui l’a définie pour elle parce qu’elle était peut-être la plus normale de toutes là-bas. «

Après ce rôle, Kristen a déclaré qu’elle connaissait en profondeur Lady Di : « Ironiquement, bien qu’elle ait réussi à faire en sorte que les gens se sentent accompagnés et responsabilisés lorsqu’elle leur a donné sa lumière, tout le monde a soudainement ressenti de belles choses sur le monde, mais, en réalité, elle était la personne la plus solitaire et isolée que l’on puisse imaginer, à certains moments de sa vie. »