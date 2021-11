Jouer en toute sécurité : façons de gérer les cybermenaces

Protégez vos clés du monde numérique ; créez des mots de passe complexes pour tous vos comptes et applications (utilisez un mot de passe différent pour chacun) et modifiez-les régulièrement.

Par Ritesh Chopra

Le monde réel est devenu inextricablement lié au monde numérique. La présence en ligne s’accompagne d’un risque d’exposition aux cybermenaces. Pourtant, le comportement des gens, dans l’ensemble, semble refléter un mépris pour la cybersécurité, allant du simple clic sur des liens SMS à l’utilisation du Wi-Fi public pour effectuer des opérations bancaires et des achats en ligne, en passant par le « partage » et le partage excessif sur les réseaux sociaux. Une étude du rapport Norton Cyber ​​Safety Insights, menée en ligne par The Harris Poll pour le compte de NortonLifeLock du 20 mai au 8 juin auprès de plus de 1 000 adultes indiens, a révélé que 82 % des Indiens déclarent que le temps qu’ils passent devant un écran , en dehors du travail ou des objectifs scolaires, a considérablement augmenté pendant la pandémie, probablement en raison des nouvelles normes de travail, d’apprentissage et de shopping à domicile. Pendant ce temps, les cybercriminels ciblent les consommateurs avec un nombre accru d’attaques sophistiquées et d’escroqueries bien coordonnées. Pourtant, voir des reportages quotidiens sur les violations de données, le vol d’identité et la cyberintimidation est désormais une pratique inquiétante.

L’une des raisons possibles de cette situation pourrait être que tous les consommateurs ne sont pas bien informés sur la façon de protéger leurs appareils connectés à Internet et leurs activités en ligne. Bien qu’ils aient peut-être entendu parler de termes tels que « hameçonnage », « programme malveillant » et « se rampant », tout le monde ne connaît pas les mesures qu’ils pourraient prendre. Sur le « Dark Web », en tant qu’espace non réglementé, les opérateurs et les utilisateurs peuvent travailler de manière anonyme pour éviter d’être retrouvés, ce qui a créé un terrain fertile pour les activités en ligne illégales, y compris le commerce de données personnelles, mais l’impact se répercute souvent sur la réalité monde.

Il est difficile pour l’utilisateur de savoir si les informations qu’il pense être « sécurisées » sur son appareil sont suivies ou surveillées par un tiers. Souvent, les utilisateurs eux-mêmes donnent involontairement accès à leurs informations lorsqu’ils sélectionnent des options telles que « accepter tous les cookies », « enregistrer les détails du mot de passe/du compte pour une utilisation future » ​​ou « autoriser la surveillance de l’activité sur toutes les plateformes » sans arrière-pensée. Le prix d’une telle commodité momentanée peut parfois être lourd à payer.

Le rapport Norton Cyber ​​Safety Insights 2021 a montré que quatre adultes indiens sur cinq (82 %) ont admis avoir utilisé des informations personnelles dans leur mot de passe, notamment leur nom (38 %), le nom de leur(s) enfant(s) (27 %), leur le nom de l’animal (23 %) ou le nom d’un partenaire actuel (22 %) ou ancien (19 %). Cependant, les adultes indiens prennent certaines précautions de sécurité, car 72 % des adultes indiens disposant d’un routeur Wi-Fi (72 %) changent leur mot de passe Wi-Fi plus d’une fois par an.

Protégez vos clés du monde numérique ; créez des mots de passe complexes pour tous vos comptes et applications (utilisez un mot de passe différent pour chacun) et modifiez-les régulièrement. Ne partagez vos mots de passe avec personne. Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) de confiance pour sécuriser votre réseau et garantir la confidentialité de vos activités numériques. Pratiquez une informatique sécurisée, ne cliquez pas sur des liens suspects et ne visitez pas de sites Web non sécurisés. Téléchargez les mises à jour logicielles uniquement à partir de sources fiables et sécurisées. Et enfin, utilisez une solution de sécurité Internet complète : c’est un investissement modeste mais qui en vaut la peine. Personne ne veut que ses données personnelles et financières soient consultées et utilisées à mauvais escient par des cybercriminels.

Les cyberattaques sont en augmentation contre les entreprises, les gouvernements et les particuliers. Bon nombre des menaces existantes peuvent être écartées en étant conscients et attentifs de nos actions et en se tenant au courant des évolutions du cyberpaysage. Prendre des précautions adéquates au niveau individuel et installer des solutions de sécurité Internet sur les appareils, ensemble, peut aller très loin.

L’auteur est directeur, Ventes et marketing sur le terrain, Inde et pays de la SAARC, NortonLifeLock

