Jouer le long jeu

Les conditions sans direction et à faible volume se poursuivent dans le paysage de la crypto-monnaie

Au cours des dernières semaines, Bitcoin et le complexe cryptographique plus large ont montré une nouvelle faiblesse, et l’action sur les prix de BTC n’a pas réussi à faire des mouvements soutenus à l’extrémité supérieure de sa récente fourchette de 30 à 40 000 alors que le marché continue d’en absorber deux. l’énorme perturbation qui se produit dans l’industrie minière alors que la Chine interdit pratiquement toutes les opérations minières à l’intérieur de ses frontières ; et (ii) des signes accrus de pression réglementaire menaçant divers secteurs de l’industrie.

La pression vendeuse des mineurs chinois liquidant les participations pour financer la fermeture et la délocalisation éventuelle des opérations est certainement une raison valable pour l’action actuelle des prix, tout comme l’inquiétude que les acteurs du marché ont avec ces prix plus bas et la réduction de moitié du hashrate, conduisant à la réduction perçue. dans la sécurité du réseau qui fournit ledit hashrate. Les deux facteurs vont certainement disparaître avec le temps, et nous nous attendons à ce que le taux de hachage rebondisse à mesure que les chaînes d’approvisionnement se réorganisent et que les installations situées dans des juridictions plus favorables atteignent leur pleine capacité.

Fait intéressant, la plupart des pertes de ces dernières semaines sont dues à des détenteurs impatients à court terme qui vendent à perte, comme le montre le graphique ci-dessus Fourchette à court terme – Ratio de profit de production dépensé (SOPR), qui calcule la valeur en USD de quand un UTXO est créé par rapport au moment où il est ensuite dépensé. Les pertes sont indiquées avec un indice de production inférieur à 1. Les pertes de ces derniers jours sont comparables à l’événement de vente massive de Covid en mars 2020. Warren Buffet a dit un jour que la bourse est un dispositif pour transférer de l’argent des impatients au patient… Nous dirait que la même chose s’applique à pratiquement toutes les classes d’actifs, y compris la crypto.

En superposant les récits ci-dessus et les indicateurs de chaîne (qui n’ont pas aussi bien fonctionné ces derniers mois) avec une analyse technique traditionnelle, nous pouvons voir que le RSI et le LMACD ont toujours une tendance à la baisse. En extrapolant la trajectoire de ces indicateurs, on pourrait s’attendre à ce que la poursuite de la faiblesse actuelle persiste tout au long de l’été, ce qui pourrait créer un quatrième trimestre intéressant, alors que le marché teste adéquatement la validité du modèle stock-to-flow. Tant que l’élan n’aura pas été brisé à la hausse (lignes de tendance vertes ci-dessous), les conditions du marché haussier ne se réinitialiseront pas potentiellement.

Graphique journalier BTC / USD montrant une nette tendance à la baisse de l’élan, susceptible de se terminer à la fin du troisième trimestre

Donc, en résumé, il semble que ces dernières semaines de baisse des prix soient dues à des détenteurs à court terme qui réalisent des pertes et capitulent avec le contexte des nouvelles minières liées à la Chine. Du point de vue de l’assistance technique, ce cycle baissier ne semble pas encore épuisé et les demandes de bitcoin d’environ 20 000 $ peuvent toujours être répondues, mais nous restons un peu plus constructifs que cela et espérons qu’il y aura un soutien important autour de la clé. –29k.

Un défi considérable pour les titres à court terme susmentionnés et en fait pour de nombreux nouveaux arrivants sur le marché est que la plupart n’ont pas une compréhension suffisamment approfondie de ce qui est en jeu ici. L’adoption de la technologie est un jeu d’investisseur et nécessite la capacité de regarder au-delà des graphiques horaires pour former des opinions et des points de vue indépendants sur les progrès de la façon dont la technologie est adoptée et son avenir probable. De plus, une véritable conviction nécessite une compréhension approfondie des moteurs de valeur, ce qui est difficile à réaliser avec la seule analyse technique, sans parler du court-termisme enragé que nous voyons aujourd’hui dans l’espace des actifs numériques.

Graphique de GMI (source crypto.com Banque mondiale) montrant les courbes d’adoption de BTC et d’Internet au fil du temps. BTC vise à atteindre 1 milliard d’utilisateurs d’ici la fin de 2023.

NYDIG agit comme un excellent exemple d’entreprise qui comprend l’argumentaire d’investissement pour Bitcoin. Nous avons discuté plus tôt dans cet hebdomadaire de la façon dont NYDIG a pris des mesures positives en créant une plate-forme Bitcoin exclusive pour les investisseurs institutionnels, et les développements récemment publiés qui se concentrent sur l’ouverture de leur plate-forme à l’énorme marché de détail américain sont extrêmement optimistes. Les mouvements de NYDIG valent la peine d’être suivis car ce type de développement au sein de l’industrie a le potentiel réel d’affecter non seulement l’action actuelle des prix, mais également les prix et l’adoption à long terme.

Bien que nous ne doutions certainement pas de la contribution de Michael Saylor et de MicroStrategy au marché, une telle concentration de la valeur actionnariale axée sur le fait d’être un actif long combinée à un sens souvent religieux des opinions de Saylor peut être un frein important pour les fournisseurs de capital et de services conservateurs. Difficile d’apparaître crédible dans les milieux institutionnels lorsque votre entreprise est exposée à près de 100 % à la hausse et à la baisse de l’un des actifs les plus volatils du marché. Les fanatiques sont souvent considérés comme des persona non grata de la finance traditionnelle.

NYDIG agit sur sa conviction à long terme en matière de Bitcoin et a discrètement construit l’infrastructure backend nécessaire pour accéder à tous les marchés financiers aux États-Unis et au-delà. Son objectif ne semble pas être éducatif avec une série d’apparitions publiques évangélisant Bitcoin et ses nombreuses fonctionnalités innovantes à la Saylor. Comme la plupart des investisseurs institutionnels, ils ne prêcheraient pas au marché sur la façon dont les investisseurs devraient utiliser l’effet de levier pour acheter du Bitcoin ou annoncer leurs positions d’investissement. Des entreprises comme NYDIG et Fidelity ont la crédibilité institutionnelle pour interagir avec des parties du système financier qui peuvent faire une réelle différence dans la façon dont (initialement) le système financier américain traditionnel peut accéder à Bitcoin de manière transparente et sans avoir à quitter votre infrastructure bancaire traditionnelle. . Du point de vue de l’investissement, les actions des répartiteurs de capital institutionnel à long terme sont de bons signes à surveiller.

Les commerçants et les spéculateurs doivent prendre note de la collaboration la plus récente de NYDIG avec Q2 Holdings, une société cotée aux États-Unis qui fournit des solutions bancaires virtuelles sécurisées basées sur le cloud à environ 30% des banques et des coopératives de crédit. débloquer l’adoption de masse aux États-Unis et au-delà. Une fois intégrés, NYDIG et Q2 offriront à 18 millions de nouveaux utilisateurs la possibilité d’acheter, de vendre et de conserver Bitcoin dans le système financier existant. Vu d’une autre manière, cela représente environ 1/3 des clients de Coinbase qui ont accès aux services Bitcoin s’ils le souhaitent, directement depuis leurs comptes bancaires.

Peu de temps avant l’annonce du deuxième trimestre, NYDIG a également commencé à s’intégrer discrètement à Fiserv, qui, comme au deuxième trimestre, offrira désormais des services d’investissement Bitcoin à un large éventail de clients desservis par la technologie Fiserv. En plus de permettre aux clients utilisant la technologie Fiserv d’accéder à Bitcoin, cette collaboration visera à offrir à leurs clients des programmes basés sur des récompenses Bitcoin. Intérêts payés en Bitcoin ? Remboursement en Bitcoin ? Comme nous l’avons vu récemment avec les comptes d’intérêt USDC de Coinbase, les rendements qui peuvent être générés dans l’écosystème de la cryptographie font leur chemin dans la finance traditionnelle.

Ces deux nouvelles sont importantes pour l’adoption de la vente au détail aux États-Unis et pourraient déclencher le choc de la demande nécessaire pour sortir les crypto-monnaies de leur funk actuel, mais des histoires comme celle-ci semblent ne pas être signalées. L’intégration de la technologie back-end n’est tout simplement pas sexy … Les commandes VWAP de 1 milliard de dollars de Saylor ou le shilling pérenne d’Elon en pièces de monnaie sur le thème des chiens offrent un appât de clic beaucoup plus tentant, pour lequel, naturellement, cela a tendance à être ce dont le marché parle. le refroidisseur d’eau. Mais ne vous y trompez pas, la vraie valeur ajoutée est, pour beaucoup, largement cachée.

Les progrès de l’intégration du Bitcoin et des services liés à la crypto-monnaie dans la finance traditionnelle sont, bien sûr, encourageants pour voir et recevoir des nouvelles sur l’action haussière des prix ; Cependant, les puristes de la crypto-monnaie seront légitimement préoccupés par le jardin clos qui pourrait être construit comme plus de valeur. il est introduit dans le système financier réglementé existant et est entre les mains de dépositaires réglementés plutôt que de particuliers. Nous ne doutons pas que Robert Guttmen et Ross Steven de NYDIG comprennent très bien Bitcoin, mais nous encourageons l’essaim de cyber-frelons de Saylor à les tenir responsables des idéologies fondées sur la liberté de peut-être la plus grande invention technologique du 20e siècle. La crypto-monnaie doit responsabiliser l’individu souverain, et nous ferions mieux de faire attention à ne pas reconstruire accidentellement une réplique du système financier existant.

