Jouer pour gagner et la nouvelle économie des loisirs – Quelles sont les options ?

Ces derniers temps, ceux de l’espace DeFi et du métaverse ont rencontré un autre moyen par lequel les gens ordinaires peuvent gagner des sommes considérables sur la blockchain. Se présentant sous la forme de communautés de jeu pour gagner, des plateformes telles que Yield Guild Games (YGG) et UniX sont les premiers à adopter des écosystèmes qui offrent aux joueurs des pays en développement ces opportunités financières. De tels modèles commerciaux, en théorie, pourraient utiliser les loisirs comme un moyen de réduire le chômage dans le monde.

Bien que l’idée du modèle jouer pour gagner en soit encore à ses balbutiements, c’est une idée qui fait tourner les têtes. « JOUER POUR GAGNER | NFT Gaming In The Philippines » est le titre d’un documentaire de 18 minutes financé par YGG et créé par Emfarsis Consulting sur un groupe de personnes aux Philippines, un pays qui a connu un taux de chômage atteignant 40 % pendant la pandémie. Les Philippins jouaient à Axie Infinity (un jeu basé sur la blockchain qui récompense ses joueurs) pendant la pandémie, découvrant qu’ils pouvaient gagner deux ou trois fois le salaire minimum en jouant.

Il est évident que cette nouvelle « économie des loisirs » pourrait être l’aube de quelque chose d’énorme. Cependant, si vous envisagez de rejoindre une guilde de jeu pour gagner, ne laissez pas FOMO vous guider sur la voie d’une prise de décision trop rapide. Les nouveaux investisseurs en crypto, par exemple, ont tendance à prendre le train en marche de tout ce qui est tendance, sans faire leurs propres recherches. N’oublions pas le nombre de détenteurs de DOGE déçus qui ont rempli leurs poches avec le jeton populaire avant l’apparition d’Elon Musk à SNL, anticipant une flambée des prix, uniquement pour que les remarques de Musk fassent baisser la valeur de la crypto-monnaie plutôt qu’augmenter.

De toute évidence, lorsque vous investissez du temps ou de l’argent dans quoi que ce soit, il est préférable de peser vos options au préalable.

Alors, qu’est-ce que YGG et UniX proposent exactement aux joueurs, et en quoi diffèrent-ils ?

Bourses et revenus

Comme le prix des animaux de compagnie NFT connus sous le nom d’Axies nécessaires pour jouer au jeu a considérablement augmenté, un modèle de partage des bénéfices connu sous le nom de bourses est émis pour amener de nouveaux joueurs volontaires à bord sans qu’ils aient à payer de gros montants. UniX et YGG vendent ou louent leurs Axies à ces nouveaux joueurs, appelés savants, en leur fournissant du recrutement, du coaching et de la gestion, en échange d’un pourcentage des revenus qu’ils gagnent dans le jeu. Yield Guild Games répartit actuellement les revenus de ses érudits selon la répartition suivante : 70 % pour l’érudit, 10 % pour YGG et 20 % pour un gestionnaire de communauté. UniX, en revanche, en prend 50 %, mais ne vous y trompez pas. En comparant 8 000 érudits des deux guildes, 4 000 de YGG ont produit 580 000 revenus, tandis que 4 000 érudits UNIX gagneraient 1,44 million.

Communauté et gouvernance

Les organisations autonomes décentralisées (DAO) comme UniX et YGG émettent des jetons de gouvernance afin d’établir des niveaux de pouvoir de vote parmi les détenteurs. Les détenteurs de ces jetons détermineront le développement de la plateforme. Par conséquent, les joueurs soucieux de leur communauté voudront peut-être déterminer qui sont exactement les individus qui investissent le plus dans la plate-forme. Bien que Yield Guild Games veille à ce que chaque investisseur de ses tours Seed et Series A soit soigneusement sélectionné pour sa compréhension approfondie du potentiel du modèle de jeu pour gagner, il est largement composé de sociétés de capital-risque. De plus, en termes de taille de la communauté, alors que Discord de YGG approche les 60 000, UniX a récemment dépassé les 130 000.

Programme caritatif et éducatif d’UniX

Le programme Scholar and Education d’UniX a actuellement intégré 1 000 personnes, leur donnant accès à certains des meilleurs enseignants de leur pays d’origine. Ces enseignants ne travaillent pas seulement avec les boursiers UniX, mais aussi avec leur communauté de plus de 100 000 personnes. Ce programme d’éducation gratuit vise à identifier et à placer des individus talentueux dans des emplois dans la blockchain et des entreprises avec lesquelles UniX a déjà des partenariats. Des concours de création et de recherche réguliers sont organisés dans toute la communauté afin de repérer les talents tout en récompensant les membres avec des jetons et des points qui équivaudront plus tard à une bourse ou à un emploi. De plus, grâce au Fonds de la Fondation UniX, l’accès au programme d’éducation sera accessible à tous et pas seulement aux boursiers.

En tant qu’initiateur du concept de jouer pour gagner dans les pays en développement, Yield Guild Games est une perspective tentante pour les nouveaux venus dans l’économie des loisirs du métavers. Cependant, avec le propre jeu natif d’UniX, Unity, actuellement en préparation, il sera intéressant de voir à quel point la NFT et le marché du jeu pour gagner évolueront en leur faveur à l’avenir. Cependant, une chose que nous savons, c’est qu’il est bon de magasiner.