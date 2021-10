Jouer sur le OnePlus 9R : aussi cool que possible

OnePlus 9R 5G est livré avec un matériel de premier ordre

Les téléphones de jeu étaient censés être des affaires volumineuses avec des cadres aussi lourds que leurs fiches techniques et des fonctionnalités spéciales (comme des déclencheurs et des lumières clignotantes) qui étaient idéales pour les jeux mais inutiles pour un usage quotidien. Et puis OnePlus a changé toute cette perception avec le OnePlus 9R. Sorti aux côtés du OnePlus 9 Pro 5G et du OnePlus 9 5G, le OnePlus 9R 5G est le premier téléphone de l’écurie OnePlus à avoir une saveur de jeu distincte.

La partie importante, cependant, est que OnePlus, dans son style typique sans jamais s’installer, a fait en sorte que son téléphone de jeu soit à la fois un téléphone et une bête de jeu. Le OnePlus 9R est un appareil qui peut non seulement être utilisé non seulement pour courir à des vitesses folles dans la série Asphalt, affronter des rivaux en ligne dans Call of Duty ou même skier sereinement à travers l’Odyssée d’Alto, mais aussi gérer des tâches de routine comme les appels , textes, réseaux sociaux, navigation Web, etc.

C’est pourquoi, bien qu’il soit conçu aussi bien pour les joueurs occasionnels que pour les joueurs hardcore, le OnePlus 9R 5G ne semble pas être un téléphone de jeu conventionnel, tout énervé, brillant et geek. Non, il ressemble en fait à un appareil OnePlus typique, élégant et bien conçu avec une touche nettement supérieure. Il ne fait que 8,4 mm d’épaisseur et pèse 189 grammes, il est très léger pour un téléphone conçu pour les jeux. Mais au sein de cet extérieur relativement régulier, un certain nombre de fonctionnalités ont été placées pour optimiser votre expérience de jeu. Bien sûr, s’agissant d’un téléphone axé sur les jeux, le OnePlus 9R 5G est livré avec un matériel de premier ordre. Il est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 870 qui est 12,5% plus rapide que la puce phare de l’année dernière, le Snapdragon 865, et peut gérer à peu près tous les jeux que vous pouvez lui lancer avec facilité. Il est également livré avec un stockage UFS 3.1 qui est plus rapide que même les SSD SATA basés sur PC. Les jeux volent simplement sur cet appareil, que ce soit Call of Duty ou Asphalt. Il n’y a aucun décalage. Et ils sont également fantastiques, grâce au grand écran AMOLED fluide de 6,55 pouces qui a non seulement un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement fluide, mais également un taux d’échantillonnage de 240 Hz et vous permet même d’utiliser jusqu’à cinq doigts simultanément. À quel point est-ce incroyablement cool? Eh bien, presque aussi cool que le téléphone lui-même. Parce que peu importe ce que vous lui lancez, le OnePlus 9R 5G ne perd littéralement jamais son sang-froid. Il est livré avec un système de refroidissement multicouche de qualité jeu qui utilise une chambre à vapeur doublée de graphite et de cuivre. Cela garantit que l’appareil ne chauffe pas et que les performances ne baissent jamais, quel que soit le jeu auquel vous jouez. Le téléphone possède en fait quatorze capteurs de température qui gardent une trace de la température de l’appareil, et a suffisamment d’intelligence pour s’assurer que le chauffage n’est jamais une option. Faire du jeu vraiment immersif sur le OnePlus 9R est un moteur linéaire à axe X, que vous peut personnaliser pour produire différentes vibrations pour correspondre à celles qui se produisent à l’écran – de sorte que vous pourriez avoir une bosse sur la route tout en conduisant à vitesse maximale se sentir différente de, par exemple, une explosion près de chez vous. Maintenant, ce sont de vraies sensations de jeu. Et bien sûr, le son est un élément essentiel de toute l’expérience de jeu, c’est pourquoi le OnePlus 9R 5G est livré avec de superbes haut-parleurs stéréo doubles dotés de fonctionnalités telles que Dolby Atmos. C’est aussi proche d’être dans le jeu que possible. Enfin, pour ceux qui veulent vraiment se concentrer uniquement sur leur jeu, il existe un mode Pro Gaming dédié qui optimise les ressources et éloigne les distractions comme les appels et les notifications, vous permettant de vous concentrer sur le jeu. Oh, et lorsque la 5G sera disponible, vous pouvez être assuré de déplacer votre jeu vers le réseau le plus rapide de tous, car le OnePlus 9R prend en charge la 5G ! Ce qui est bien, c’est que tout ce muscle de jeu s’intègre parfaitement à l’expérience téléphonique. Le OnePlus 9R 5G est également livré avec d’excellents appareils photo, notamment un capteur phare Sony IMX 586 de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels, un appareil photo macro de 5 mégapixels et un appareil photo monochrome de 2 mégapixels, ainsi qu’un appareil photo selfie de 16 mégapixels. L’interface est le système d’exploitation fluide Oyxgen de OnePlus, qui est rafraîchissant sans encombrement. Et cela vous permet de basculer entre votre vie de jeu et l’utilisation normale du téléphone de manière transparente et sans aucun compromis sur les performances phares. et oui, comme il s’agit d’un OnePlus, il est livré avec un support pour Warp Charge 65 et un chargeur 65W dans la boîte. Le OnePlus 9R 5G peut facilement durer plusieurs heures de jeu et peut également voir une journée d’utilisation normale. Et si vous vous retrouvez à court de batterie, eh bien, ce chargeur de 65 W se rechargera de zéro à cent en moins de quarante minutes. Il y a aussi un cryptage IC spécial dans le câble pour garder la charge plus fraîche et plus sûre ! C’est pourquoi les jeux sur le OnePlus 9R 5G sont aussi bons que possible. C’est un téléphone qui offre une expérience de jeu cool sans jamais perdre son propre cool. Littéralement.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.