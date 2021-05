Jouer un air différent: Ukelele s’est envolé des étagères des magasins de musique depuis la pandémie – voici pourquoi

Un ukelele a quatre cordes, tandis qu’une guitare moyenne en a six. sa touche et ses frettes sont également beaucoup plus petites

Par Barkha Kumari

Demandez à n’importe qui quel instrument de musique il aimerait apprendre et il y a de fortes chances qu’il vous dise la guitare. Accroché à l’épaule tranquillement ou coincé entre les mains comme une rockstar, la guitare ne manque jamais de couper une image cool. Et juste un grattage suffit pour faire vibrer les auditeurs.

Oui, nous avons l’engouement. Cependant, la pandémie a jeté un autre favori. Exemple: Shivani Vijay, 24 ans de Bengaluru, ne peut pas se lasser de son ukelele – il ressemble à une guitare acoustique, bien que plus petite. Elle l’a acheté en septembre dernier après avoir quitté son emploi dans l’informatique pour poursuivre un passe-temps qu’elle avait longtemps soigné. En un mois, elle a appris à jouer le Kho gaye hum kahaan décontracté, suivi du fantasque Tum jab paas aati ho et du pensif Agar tum saath ho. Sa mère aime parfois jouer le classique Ajeeb daastan hai quand Vijay joue du ukelele. Connu pour ses sons chaleureux, agiles et chantants, l’instrument hawaïen a apporté beaucoup de joie à Vijay en ces temps sombres.

«La plupart de mes amis à l’université pouvaient jouer de la guitare et je voulais aussi l’apprendre, mais je trouvais cela intimidant. Quant au ukelele, c’est comme une guitare, mais plus petit et moins intimidant. J’ai appris à jouer en regardant des tutoriels en ligne et, sept mois plus tard, je suis prêt à investir dans une guitare. Grâce à mon ukelele, j’ai maintenant une bonne maîtrise des cordes », déclare Vijay, actuellement indépendant.

Comme Vijay, de nombreuses personnes, y compris la chanteuse Shreya Ghoshal et les acteurs Kalki Koechlin et Bhumi Pednekar, achètent de plus en plus le “ uke ” depuis que le nouveau coronavirus nous a envoyés à l’intérieur en mars 2020. Les médias sociaux sont en effervescence avec #ukelelecovers mis à la “ guitare chota ” ‘, comme on l’appelle vaguement, et des photos d’Ukes ornées de guirlandes lumineuses. Les cours de musique en ligne ont également ajouté le ukelele à leur portefeuille. Et malgré la morosité de la scène commerciale, l’instrument de musique s’envole plus que jamais des étagères des magasins de musique indiens.

Un rehausseur d’humeur

Vijay, qui s’est rétabli de Covid-19 il y a un mois, déclare: «Dans le livre que je lis actuellement, Women Who Run With The Wolves, l’auteur dit que lorsque vous vous sentez perdu, la musique est un bon moyen de vous ressaisir. mieux. C’est peut-être pour cela que les gens poursuivent la musique pendant la pandémie. »

Mais pourquoi le ukelele? Chitransh Nilay Saxena, un technicien de 27 ans de l’Uttar Pradesh qui travaille aux Philippines, a ses raisons. «Le son d’un ukelele est différent de celui d’une guitare. Le premier est apaisant mais énergique. Même les chansons tristes sonnent optimistes sur le ukelele. La guitare, en revanche, a une ambiance plus rock et concert (sic) », explique le chanteur amateur, qui a acheté son uke en août dernier, quatre ans après avoir acheté une guitare, mais qui ne l’a jamais contourné. Aujourd’hui, il télécharge des reprises de ukelele sur Insta et a même fait un concert pour des amis lors d’un appel vidéo.

De même, Nandini Yadav fait ce qu’elle ne pouvait pas faire à la guitare dans le passé. Elle peaufine la charmante ballade Hey There Delilah sur son uke de sept mois. C’est un stress pour le sous-inspecteur qui est en poste dans le quartier Basti de l’Uttar Pradesh. C’est aussi un accomplissement. «Ma résolution pour 2020 était d’apprendre un instrument de musique et je l’ai fait avec le ukelele. Il est léger et compact, donc je le porte quand je voyage », explique le joueur de 28 ans.

Chin2 Bhosle, professeur de musique à la Furtados School of Music, comprend pourquoi les gens ont la tâche facile avec leur uke. En fait, sa fille de 14 ans a appris à jouer elle-même quatre chansons au ukelele via YouTube en trois mois après avoir esquivé la guitare. «Un ukelele a quatre cordes, tandis qu’une guitare moyenne en a six. De plus, sa touche et ses frettes sont beaucoup plus petites, donc pas besoin de gymnastique au doigt », explique-t-il.

‘Ventes pour tous les âges’

Les propriétaires de magasins de musique confirment la hausse des ventes de ukulélés pendant la pandémie. Alors que Reynold’s, qui possède trois magasins à Bengaluru, la capitale de la musique de l’Inde, a vu une double augmentation par rapport à 2019, Dhanya Anish, directrice des opérations de Thomsun Music House à Bengaluru et Kochi, affirme que la marque a vendu un lot d’au moins 500 ukeleles dans un mois après la levée du verrouillage national en mai de l’année dernière.

Chez Kadence, qui a des opérations pan-indiennes, le ukelele est devenu l’instrument le plus vendu de 2020, surpassant la bonne vieille guitare. «Bien que nous ayons apporté le ukelele en Inde vers le début de 2016, les ventes n’ont repris que maintenant. Ils sont en hausse de six à sept fois », informe le COO Yash Gupta.

L’instrument a bénéficié du soutien des célébrités qu’il a reçu sur les médias sociaux, y compris du joueur de cricket Sunrisers Hyderabad David Warner, a déclaré Gupta. Ajoutant à cette liste, Anurag Mukherjee, un professeur de musique à Hyderabad qui a commencé à offrir des cours de ukelele, déclare: “En Inde, sa popularité peut être attribuée à des artistes tels que Shirley Setia et Taba Chake.”

Ce qui en fait également un instrument de musique incontournable pour les amateurs, c’est qu’un ukelele de base coûte 2000 Rs, moins cher que les guitares qui commencent à 5000 Rs. Les représentants des magasins de musique conviennent que si leurs ukélés vont jusqu’à Rs 19000 en fonction de la taille (21-30 pouces) et du bois utilisé dans le corps, la majorité des ventes se produisent dans la gamme Rs 2000-Rs 2500.

En ce qui concerne les villes qui captent le plus les ukes, les noms de Bengaluru, Mumbai, Delhi et Goa reviennent régulièrement. Quant aux personnes qui l’achètent, ce sont surtout les étudiants de plus de 20 ans et les personnes dans la trentaine. «Les filles semblent en acheter davantage… peut-être parce que c’est léger», partage Anish. Il y a aussi des valeurs aberrantes. A Furtados, les enfants lèchent le uke, tandis que Kadence a vu des personnes en âge de la retraite les commander.

Quelle que soit la raison, Mukherjee est heureux que le ukelele, qui a été introduit à Hawaï à la fin des années 1800 par les Portugais, ait pris son envol. «Il appartient à la famille des guitares, mais c’est un instrument différent», dit-il.

Saxena a hâte de l’emmener là où il doit. «Chaque fois que je joue du ukelele, je me sens transporté sur une plage, assis avec mes amis en cercle autour d’un feu de joie. J’adorerais le faire une fois la pandémie terminée », conclut-il.

Barkha Kumari est écrivain et journaliste

