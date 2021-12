jouera un tournoi avec son fils de 12 ans

Nouvelles connexes

Tiger Woods il est de retour. Le golfeur américain, victime d’un accident de la circulation en février dernier qui a failli lui coûter la vie, disputera son premier tournoi des mois plus tard dans lequel il sera une apparition clé pour voir comment il se porte physiquement. La participation du vétéran sera particulière, car il rivalisera avec son fils Charlie dans le Championnat PNC.

Woods et son fils ont déjà participé à la édition 2020, mais cette fois tout sera différent. Woods devra lutter contre la pression d’avoir chaque coup analysé et espère qu’il pourra marquer un avant et un après dans cette nouvelle étape du golf. Le tournoi, basé sur la compétition d’un golfeur avec un membre de sa famille choisi, se déroulera du 16 au 19 décembre.

L’Américain de 45 ans a fêté son retour sur les réseaux sociaux. Selon lui, « cela a été une année longue et difficile » et il est donc « très excité » de clôturer 2021 « en participant au championnat PNC » avec son fils Charlie. « Je joue en tant que père et je ne pourrais pas être plus excité et fier », a reconnu Tiger Woods dans son compte officiel.

Tiger & Charlie, bon retour pic.twitter.com/8pkPM7P2O0 – Championnat PNC (@PNCchampionship) 8 décembre 2021

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un tournoi majeur de sa carrière, Tiger Woods sait à quel point cette première étape peut être importante dans son histoire sportive. Les doutes sur la façon dont le golfeur résistera au physique sont notables et même le propoi Woods a reconnu qu’il ne pourra pas se battre pour tous les tournois du calendrier après l’accident avec la voiture dans laquelle il a joué.

Par conséquent, la Championnat PNC Il aura l’intérêt de nombreux médias et sera très attractif pour les amateurs de la discipline du fait de sa réapparition. Tiger Woods est de retour et aussi avec son fils Charlie comme compagnon. La participation en 2020 s’est terminée par une septième place, l’objectif n’est donc autre que d’égaler ou de dépasser ce classement pour montrer que le meilleur Tigre est possible.

Un accident enquêté

Tiger Woods est devenu une star mondiale sur 23 février 2021. L’Américain conduisait sa voiture lorsque, dans un virage, il a perdu le contrôle et est tombé dans un petit ravin de plusieurs mètres. L’accident a laissé Woods abasourdi et piégé, mais grâce à l’intervention rapide des autorités, il a été transporté d’urgence au hôpital. Après les premières heures où il a été admis et après avoir été opéré par les chirurgiens, des blessures ont été confirmées sur une jambe.

Les autorités ont vérifié la boîte noire de la voiture et ont appris la version de Tiger Woods de l’accident. Au début, on considérait qu’il avait consommé de la substance, mais finalement il a été décidé d’indiquer l’excès de vitesse comme la cause fondamentale de l’accident. La police n’a pas porté plainte contre le golfeur et, après une convalescence intense, Tiger Woods espère tourner la page avec son fils.

[Más información – Tiger Woods y el secreto para la milagrosa vuelta: trabajo de recuperación con su hijo Charlie Axel]

