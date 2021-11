Jouet pour enfants méga-viral de TikTok, 189 $ AirPods Pro, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous ne nous soucions pas de ce que dit le calendrier aujourd’hui. L’essentiel est que le Black Friday est là. Tous les grands détaillants ont lancé leurs grandes ventes Black Friday 2021 au début de cette année. C’est logique, bien sûr, puisqu’on s’attend à ce qu’il y ait toutes sortes de pénuries.

Pour faire court, vous devriez certainement faire vos achats des Fêtes en ce moment.

Il y a des offres incroyables disponibles dans le Offres Amazon Early Black Friday un événement. En fait, des milliers de produits les plus vendus bénéficient de remises et de nouvelles offres apparaissent chaque jour. En outre, Les premières ventes du Black Friday de Walmart est maintenant en cours avec des offres si bonnes qu’elles pourraient être des erreurs. Les exemples incluent un 99 $ Aspirateur robot Anker eufy et un Téléviseur intelligent 4K de 50 pouces pour 248 $ !

Ce sont deux bonnes affaires impressionnantes, mais elles n’ont pas fait partie de notre top 10 samedi. Faites défiler vers le bas pour voir ce qui a fait.

Les meilleures offres du samedi

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

BlissLights Sky Lite 2.0 – Projecteur d’étoiles laser à LED RVB, éclairage Galaxy, lampe nébuleuse (Blue Sta… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 41,99 $ Vous économisez : 28,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AncestryDNA : test d’ethnicité génétique, estimation de l’ethnicité, kit de test AncestryDNA Prix catalogue : 99,00 $ Prix : 59,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Jusqu’à 36% de réduction sur les purificateurs d’air à filtre HEPA MOOKA Prix: 63,99 $ – 127,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Neige Prix : 129 $, maintenant 99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

DEWALT 20V Max Kit de perceuse/visseuse sans fil, compact, 1/2 pouce (DCD771C2) Prix catalogue : 169,00 $ Prix : 99,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (41%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

iRobot Roomba 694 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, idéal pour les poils d’animaux, les tapis, les sols durs, les sels… Prix catalogue : 274,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 94,01 $ (34%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Appareil de diffusion en continu Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur), Dolby Vision Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 24,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Jusqu’à 35% de réduction sur les produits de cuisine Instant Brands Prix: 79,95 $ à 249,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Jusqu’à 22% de réduction sur certains téléviseurs LG OLED C1 Prix : 1 096,99 $ – 4 996,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.