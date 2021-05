Jouets cassés ⋆ 10z viral

Le cousin / frère de Rio va être un problème.

Traiter avec Rio est une chose, mais amener Nick dans le giron changera complètement les choses. Il a un type d’influence différent et une marque différente avec laquelle Beth n’a jamais traité auparavant.

Mais elle a un avant-goût lors de l’épisode 8 de Good Girls Saison 4, et elle ferait mieux de se rendre compte que le jeu change encore une fois.

Juste au moment où elle pensait qu’elle était sortie, ils l’ont ramenée.

C’est littéralement cette heure en un mot.

Beth a réellement l’air heureuse et un peu en paix à un moment donné, réalisant que sa vie pourrait être lentement reconstituée avec Rio derrière les barreaux et les services secrets dans son dos. Mais c’était vraiment un vœu pieux.

On a beaucoup parlé de choix cette saison et comment votre choix et votre libre arbitre peuvent souvent vous être enlevés. Beth remarque souvent qu’elle n’a pas le choix quand il s’agit de Rio parce qu’elle est mise dans une position où elle doit choisir entre elle et lui.

Et cent fois sur cent, elle va se choisir elle-même.

Mais où cela laisse-t-il Rio? Cela le laisse menotté et derrière les barreaux, et sans son cousin / frère, il serait probablement toujours là.

Cela fait longtemps que je crie depuis les toits de me plonger davantage dans l’arrière-plan de Rio. C’est une pièce essentielle de tout ce puzzle, mais c’est le plus grand mystère qui soit. Nous savons que c’est un père, mais c’est tout ce que nous savons de sa vie personnelle.

Le flash-back de cet épisode, bien que fugace, a beaucoup contribué à nuancer certaines choses et nous a donné une bien meilleure perspective de la dynamique entre Rio et Nick, qui est au mieux tendue. Cela pue juste qu’il nous ait fallu jusqu’à Good Girls Season 4 pour en savoir plus sur le plus grand antagoniste de la série.

Rio et Nick ont ​​tous deux un ensemble de compétences particulières, Rio étant un peu plus endurci et sujet à la violence, tandis que Nick est le bavard et celui qui utilise ses mots le plus souvent. Ils sont tous les deux brillants, et c’est un coup de poing avec lequel personne ne devrait vouloir jouer.

Mais il semble assez évident qu’il y a une déconnexion là-bas. Le cousin / frère tout entier est un cadeau mort que ces deux-là ne voient pas toujours d’accord. Et tous les signes indiquent que Beth est la chose qui pourrait vraiment les séparer.

L’intérêt soudain de Nick pour Beth semble un peu surprenant, mais cela ne devrait probablement pas. Bien que l’on ne sache pas quel est l’objectif ici. Il l’avertit loin de Rio, mais pourquoi?

Se soucie-t-il vraiment de son bien-être? Il pourrait, mais il la connaît à peine, donc cela ne semble pas être un scénario très plausible. Il est plus probable qu’il ne lui fasse pas confiance et il a de bonnes raisons de ne pas lui faire confiance.

Vous avez la tête dans le mauvais jeu. pseudo [to Rio]

Cependant, il ne semble pas non plus faire confiance à Rio.

On a l’impression que les choses sont sur le point de devenir extrêmement compliquées concernant ce triangle. Vous pouvez vous y référer à la fois comme un triangle professionnel et un triangle romantique si les regards persistants entre Beth et Nick étaient un prédicteur des choses à venir.

Ce sont trois personnes avec trois programmes différents qui essaient de coexister, et il n’y a tout simplement aucun moyen que cela ne finisse pas mal pour quelqu’un.

Une question majeure qui ressortira de cet épisode est la discussion entre Rio et Nick après la sortie de Rio. On aurait dit que Rio était prêt à tuer Beth, et c’est Nick qui voulait l’utiliser à leur avantage, un peu comme il l’avait fait quand ils étaient plus jeunes, et il a utilisé Rio pour se redresser.

Nick: Tu me dois.

Rio: Ajoutez-le à la liste. Alors, que faisons-nous d’elle?

Nick: Et bien pas ce que tu veux faire.

Rio: Ne voyez pas d’autre moyen.

Nick: C’est pourquoi tu m’as eu, frère.

Rio: Cousin.

La conversation est vague et Rio ne dit pas explicitement qu’il veut sa mort, mais si c’est vrai, cela ne peut pas être un choc à ce stade. Cependant, vous pouvez également affirmer que si Rio voulait vraiment la mort de Beth, il l’aurait fait il y a longtemps.

Il lui a donné chance après chance, et cela va bien au-delà de son «besoin» d’elle pour l’entreprise. Il existait depuis longtemps en train de faire son truc avant de rencontrer Beth Boland, et il pouvait trouver comment le faire sans elle.

Nous savons, et pratiquement tout le monde le sait, que le lien est plus profond entre Rio et Beth que l’un ou l’autre ne veut le reconnaître. Mais s’il est maintenant mis dans une position où il doit faire des choix entre Beth et sa famille, ce sera incroyablement amusant à regarder.

Ailleurs, Gene a finalement été traité, et cela a été long à venir. La description de l’étron par Beth était la meilleure façon de décrire l’homme, et le plan pour l’installer était imparfait, mais cela a finalement fonctionné.

Ils n’ont pas évoqué l’animosité de Stan envers Beth, mais peut-être que cela revient plus tard une fois que Stan découvre que c’était l’idée de Beth de créer Gene en premier lieu. Ce n’est pas comme si elle s’attendait à un panier-cadeau ou quelque chose comme ça, mais ce n’est pas au-dessus de Beth de s’attendre à un peu de gratitude.

Mais Stan a toutes les raisons d’être méfiant et fatigué de Beth. Ils le font tous. Et même quand elle fait quelque chose de «bien», il y a toujours quelque chose pour elle aussi.

La mise en place de Gene était moins une question de Stan que de retrait des services secrets. Elle faisait d’une pierre deux coups de plus qu’elle ne le faisait pour aider Stan.

Eh bien, maintenant que l’affaire Rio est officiellement morte, qu’est-ce que cela signifie pour Phoebe et Dave? Si le procureur n’engage pas de poursuites, il n’a pas d’autre pièce ici, n’est-ce pas? Ils devraient partir pour Washington et laisser les dames derrière.

Ou pas. Les dames n’ont pas vraiment donné suite à leur fin de contrat, mais ce n’était pas totalement de leur faute.

C’est ce qui devrait arriver, mais il est difficile de voir Phoebe abandonner.

Elle a tenu à faire tomber Beth, bien que cela se soit transformé en une étrange mini-fascination au fil du temps, on a toujours l’impression qu’elle renoncerait à Beth si elle le devait.

Et Beth travaillera toujours. Le message de Rio était assez clair et fort.

L’entreprise ne va nulle part, mais il serait insensé de penser que toute la pression est maintenant éteinte.

Bouts

Dean rejoindre un plan Ponzi est la chose la plus Dean au monde. Cela finira par les mordre dans les fesses, mais il est difficile de s’en soucier car c’est tellement ennuyeux.

Hé, Breckin Meyer! Bienvenue à Good Girls!

La séquence entière du club de strip-tease était parfaite. C’est probablement l’un des dix moments les plus drôles de cette série, et cela en dit long.

Ils ont cloué les plus jeunes castings de Rio et Nick. Rio, surtout en grandissant, avait le même discours et le même comportement que Rio adulte. Bravo, casting!

Cela peut être un tournant pour la saison, maintenant que nous avons Nick entièrement dans le giron. Il ne va nulle part, et voir comment Nick, Rio et Beth travaillent ensemble va être angoissant mais tellement amusant!

Avez-vous hâte de voir plus de Nick?

La colère de Stan envers Beth reviendra-t-elle?

Annie aura-t-elle un scénario intéressant cette saison?

