Jouets sexuels longue distance – Meilleurs vibromasseurs contrôlés par l’application

Que vous soyez dans une relation à distance ou que vous souhaitiez simplement avoir la liberté de pimenter les choses avec un partenaire, les vibromasseurs contrôlés par l’application sont là où il faut.

Alors que techniquement, n’importe quel jouet peut être un jouet sexuel “à longue distance” (appelez simplement votre partenaire et demandez-lui de vous dire quoi faire), le fait de remettre littéralement les commandes peut être extrêmement chaud, extrêmement libérateur et 100 pour cent induisant l’orgasme.

Quelques notes d’achat avant de tout ajouter à votre panier, cependant :

De nombreux jouets compatibles avec les applications sont également livrés avec une télécommande physique (ou des boutons) qui peuvent être utilisés localement, vous n’avez donc pas besoin d’utiliser une application si vous êtes hors de portée du Wi-Fi. Bien que certains d’entre eux puissent être commercialisés comme des jouets pour couples, rassurez-vous, vous pouvez toujours les utiliser seuls. Parce que oui, tu es ton meilleur amant, mon ami.

Donc, que vous recherchiez un jouet spécifique pour les couples ou un jouet que vous pouvez apprécier en solo, voici quelques-uns des meilleurs jouets sexuels à longue distance :

1. Meilleur cadeau longue distance : vibromasseur ZOLA Rosalie Rabbit

Il y a beaucoup de choses à aimer dans ce vibromasseur : les deux moteurs super silencieux, le silicone souple, les commandes d’application pour le jeu LDR et le design induisant l’orgasme qui stimulera à la fois les taches internes et externes. Mais la meilleure caractéristique est simplement à quel point il est cadeau. L’ambiance est disponible en bleu bébé, rose et rouge, et toutes les options sont ornées d’une chaîne en or 24 carats et d’une pointe plaquée or fabriquée à la main. Il est également emballé dans une superbe boîte-cadeau d’inspiration rococo qui ne demande qu’à être achetée pour quelqu’un d’autre.

2. Meilleure vibration de réchauffement longue distance: Svakom Emma Neo Wand

Vibromasseur à baguette chauffante contrôlé par application interactive Svakom Emma Neo

Svakom lovehoney.com

99,99 $

Ce jouet rechargeable contrôlé par l’application n’est pas votre baguette standard. Non seulement il chauffe pour que vous puissiez profiter de la température à distance, mais il est également doté d’oreilles de lapin amovibles pour une stimulation incroyable du clitoris. Utilisez la baguette sur différentes zones érogènes, puis jouez avec les cinq réglages différents.

3. Meilleur pack sexe longue distance : Kit de plaisir illimité Svakom BDSM

Kit de plaisir illimité Svakom BDSM

Svakom babeland.com

119,99 $

La vibration Phoenix Neo bullet est l’une des vibrations les plus amusantes contrôlées par l’application, car elle peut se synchroniser avec la musique et les voix, ce qui signifie que les paroles cochonnes de votre partenaire peuvent littéralement vous faire jouir. Mais ce qui est génial avec ce kit de plaisir, c’est qu’il est livré avec le Phoenix Neo et tout un tas d’autres accessoires BDSM, comme un plumeau et un bandeau.

4. Le plus beau propulseur : propulseur vibrant Zola King

King Vibrant Thruster Vin Rouge

Si vous ne pouvez pas être avec votre partenaire en personne, vous voulez toujours vous assurer qu’il se sente aussi bien que possible, c’est pourquoi le King Vibrating Thruster de Zola est le meilleur. Comme son nom l’indique, c’est une vibration interne qui bien, des poussées, qui émule les rapports sexuels avec un partenaire… sauf avec une fréquence allant jusqu’à 40 poussées par seconde.

5. Jouet interactif au meilleur prix : Esca 2

L’Esca 2 est un vibromasseur interne portable qui peut être associé aux manchons de pipe Kiroo pour une expérience que les deux partenaires longue distance peuvent apprécier. L’application Lovelife (disponible pour Android et iOS) vous permet de jouer avec un partenaire de n’importe où dans le monde sur Internet. Vous devrez également télécharger l’application FeelConnect de Kiroo pour jouer avec les manchons de pipe. Il est également rechargeable et étanche.

Manchon de Masturbation Titan Kiiroo

KIIROO amazon.com

204,89 $

6. Le jouet longue distance ultime : la cow-girl

Babeland

La cow-girl

cow-girl babelandcom

1 499,99 $

Oui, c’est cher, mais si vous et votre partenaire voulez vraiment vivre l’expérience ultime de jouet sexuel à longue distance, c’est tout. La Cowgirl est une machine sexuelle qui peut être contrôlée de n’importe où dans le monde via une application. Vous pouvez également vous associer à l’application FeelConnect de Kiroo pour que votre partenaire puisse également ressentir des sensations similaires en synchronisation. Le Cowgirl a six modèles de vibration et est conçu pour les folx jusqu’à 400 lb. Pour le jeu en solo, il y a aussi une télécommande incluse qui vous permet de prendre les rênes seul.

7. Meilleure vibration de culotte longue distance: We-Vibe Moxie

Moxie par We-Vibe

We-Vibe babeland.com

129,00 $

Le Moxie est une excellente ambiance de culotte en général. Alors que de nombreuses vibrations de culotte doivent fonctionner avec des sous-vêtements spécifiques inclus, le Moxie est doté d’un accessoire magnétique qui vous permet de l’utiliser avec n’importe quelle paire de sous-vêtements pour une polyvalence maximale. Il a des vibrations très fortes, grondantes et profondes, et peut être contrôlé de n’importe où dans le monde à l’aide de l’application WeVibe ou de la télécommande incluse. Il existe plus de dix modes, il est rechargeable et étanche si vous souhaitez le porter dans le bain à remous ou autre.

8. Meilleur vibromasseur pour couples : le design original de We-Vibe

Refrain

We-Vibe lovehoney.com

199,99 $

Le vibromasseur original pour couples We-Vibe ressemble à un clip et est conçu pour épouser la paroi avant de votre vagin pour une stimulation interne et externe lors de relations sexuelles avec pénétration en couple. Les conceptions ont changé au fil des ans et il y a eu de nombreuses nouvelles itérations à différents prix : les modèles Unite, Chorus et Jive ont tous la même forme. Mais les modèles Chorus et Jive sont compatibles avec les applications, ce qui signifie qu’ils peuvent être contrôlés via Wi-Fi de n’importe où.

9. Meilleur vibromasseur de culotte longue distance : Desire Lovehoney

Vibromasseur Culotte

Lovehoney lovehoney.com

124,99 $

Le Lovehoney Desire Panty Vibe est compatible avec l’application, vous pouvez donc demander à un partenaire de le contrôler d’ailleurs. Il existe huit modèles, chacun avec 12 niveaux d’intensité pour un total de 96 réglages différents. Cette ambiance de culotte est également assez petite pour se glisser dans votre paire de sous-vêtements préférée et ne se limite pas à un seul ensemble de sous-vêtements.

10. Meilleur jouet d’aspiration longue distance : We-Vibe Melt

Fondre

We-Vibe lovehoney.com

149,99 $

Préparez-vous à voir BEAUCOUP de jouets We-Vibe sur cette liste. Bien que tous les jouets We-Vibe ne soient pas contrôlés par une application, leur jouet à succion Melt l’est. Ce jouet a l’un des designs les plus minces en matière de jouets à succion, ce qui le rend également idéal pour le sexe avec un partenaire IRL. L’application fonctionne via Wi-Fi, elle est donc contrôlable de n’importe où dans le monde.

11. Le jouet sexuel longue distance le plus cool : OhMiBod Fuse Rabbit

Fusible Lapin

OhMiBod amazon.com

149,00 $

Vous voulez un vibromasseur Rabbit traditionnel qui est également contrôlable via l’application OhMiBod ? Tu l’as eu. Vous voulez un vibromasseur Rabbit qui fonctionne également en tandem avec le manchon de masturbateur Kiiroo Onyx de votre partenaire pour avoir l’impression que vous avez tous les deux des relations sexuelles avec vos jouets ? Également possible. Plutôt chouette, hein ?

Manchon de Masturbation Titan Kiiroo

KIIROO amazon.com

204,89 $

12. Mini LDRToy le plus puissant : We-Vibe Wand

Vibromasseur à baguette sans fil

Amoureux lovehoney.com

139,99 $

Les vibrations de la baguette sont connues pour être super fortes, mais cela signifie également qu’elles peuvent être assez grosses et maladroites. C’est pourquoi nous aimons ce mini jouet de Lovense. Il ne mesure que 5,5 pouces de long, ce qui signifie que vous pouvez le ranger discrètement dans votre sac lorsque vous pourrez enfin rendre visite à votre partenaire IRL. Puisqu’il est rechargeable par USB et contrôlé par l’application, il peut être utilisé à peu près n’importe où (et vous n’avez pas à vous soucier d’emballer tout un tas de piles pour que la fête continue).

13. Meilleure balle Kegel longue distance : We-Vibe Bloom

Poids d’exercice vibrant Kegel / Ben Wa Balls

homme nuo amazon.com

35,97 $

Si vous voulez une façon sexy de taquiner ou d’être taquiné, ces balles lestées en silicone souple vibrent également pour vous rendre hyper conscient des muscles de votre PC d’une manière que vous n’avez jamais connue auparavant. Essayez de les porter tout en faisant des choses peu sexy comme la vaisselle ou le ménage, et demandez à votre partenaire de prendre les commandes pour une touche supplémentaire. Ce multipack est idéal car il est livré avec quatre poids de balles différents pour que vous puissiez changer l’intensité.

14. Meilleur anneau pénien longue distance : We-Vibe Verge

Anneau pénien vibrant Verge

We-Vibe lovehoney.com

119,99 $

Si vous aimez les anneaux péniens mais que vous êtes triste de ne pas pouvoir les vivre ensemble IRL, le We-Vibe Verge est parfait pour vous. Vous ne pouvez pas expérimenter la bonté vibratoire du Verge pendant que votre partenaire longue distance le porte, mais ils le peuvent, et c’est le plaisir. Augmentez les vibrations via l’application et taquinez-les avec et jouez avec leur apogée imminente.

15. Idéal pour les couples qui aiment faire du sexto : BlueMotion Nex1

Ce vibromasseur portable est livré avec un ensemble de culottes spécialement conçu pour lui et une télécommande, mais la caractéristique la plus impressionnante est de savoir comment il peut être utilisé via une application partout dans le monde. Leur application comprend ses propres fonctionnalités de discussion et d’envoi d’images avec les commandes du vibreur directement dans l’interface utilisateur pour un accès facile.

16. Meilleur plug anal longue distance : WeVibe Idem

Plug anal rechargeable Idem

We-Vibe lovehoney.com

129,99 $

La meilleure chose à propos des plugs anal? Tout le monde peut en profiter. Ce bouchon en silicone a une belle base évasée pour un retrait facile, et bien qu’il ait une télécommande, il peut également être utilisé avec leur application. Demandez à votre partenaire de vous taquiner avec plus de dix fonctions ou emmenez-le sous la douche pour un jeu étanche.

Carina Hsieh Rédactrice en chef du sexe et des relations Carina Hsieh vit à New York avec son bouledogue français Bao Bao – suivez-la sur Instagram et Twitter dans les spirales amazoniennes. Rachel Varina Rachel est une rédactrice indépendante à temps plein couvrant tout, des meilleurs vibromasseurs aux meilleures émissions de télévision à regarder avec votre famille.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io