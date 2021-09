Joueur comparé à Neymar ouvert au transfert d’Arsenal

Photo de Broer van de Boom/Agence BSR/.

L’ailier du Club de Bruges Noa Lang est prêt à rejoindre l’Arsenal de Mikel Arteta, selon Voetbal 24.

Il a été rapporté qu’Arsenal est désormais fermement dans la course pour l’ailier de 22 ans.

L’AC Milan tient également à s’assurer les services du jeune néerlandais.

Cependant, Lang ne quittera pas le Club de Bruges dans la fenêtre de transfert de janvier et restera au club jusqu’à l’été prochain.

L’ailier préférerait un transfert à Arsenal plutôt que de rejoindre Milan.

Les Gunners, selon le rapport, font appel à l’ailier.

Le Club de Bruges veut jusqu’à 30 millions d’euros (25,69 millions de livres sterling) comme frais de transfert pour Lang.

Photo de Jeroen Meuwsen/Agence BSR/.

Noa Lang améliorerait-il Arsenal ?

Lang est un jeune ailier très talentueux et prometteur qui était fortement lié à un déménagement à Leeds dans la fenêtre de transfert d’été.

L’entraîneur-chef de Leeds, Marcelo Bielsa, a finalement choisi Daniel James plutôt que Lang, mais le fait qu’il s’intéressait au joueur de 22 ans en premier lieu montre à quel point il est bien noté.

Lang a du rythme et est habile, et sa capacité à marquer des buts et à créer des occasions rendrait Arsenal meilleur et plus puissant en attaque.

Photo de Jeroen Meuwsen/Agence BSR/.

Le jeune a marqué 16 buts et donné sept passes décisives en championnat la saison dernière, et a marqué trois buts et donné quatre passes décisives en championnat jusqu’à présent cette campagne.

L’agent de Lang, Bart Baving, a récemment fait des comparaisons entre l’ailier et le Brésil et la star du Paris Saint-Germain Neymar.

Baving a déclaré cette semaine, cité dans Calciomercato : « Noa est Noa, il a toujours eu ce type de style de jeu. Il travaille toujours dur et a une excellente technique, dribble et vision.

« Il est également un excellent décideur et un finisseur soigné. C’est aussi un joueur généreux, tout sauf égoïste. J’ai entendu beaucoup de gens dire qu’il ressemble à Neymar, surtout après le match du PSG.

