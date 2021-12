Joueur de l’année 2021

ESTNN met en lumière certains des meilleurs joueurs de Fortnite en 2021 et couronne un joueur de l’année.

Fortnite compétitif a connu une croissance astronomique en 2021. Les joueurs sont beaucoup plus talentueux actuellement, et il y a un écart clair entre les meilleurs joueurs et les autres. Le succès dans Fortnite est difficile à obtenir, même pour les meilleurs. Néanmoins, l’année 2021 a montré à tout le monde précisément qui est la crème de la crème.

Comme l’année dernière, la pandémie de COVID-19 en cours a forcé Epic Games à organiser tous les événements en ligne. En conséquence, les développeurs ont organisé plusieurs tournois Fortnite Champion Series (FNCS). Le manque d’événements hors ligne n’a pas empêché les joueurs de montrer leurs compétences au nom de cagnottes d’un million de dollars et de la glorieuse Axe des champions.

Au cours des 12 derniers mois, beaucoup de choses se sont produites dans Fortnite compétitif, et ESTNN est là pour mettre en lumière les meilleurs candidats qui ont percé ou élevé leur nom au niveau supérieur. Alors, asseyez-vous et profitez-en pendant que nous reconnaissons le meilleur avant de couronner le joueur Fortnite de l’année 2021.

TaySon

Le joueur slovène TaySon est actuellement le joueur Fortnite de l’année en titre après avoir remporté le prix en 2020. L’année dernière, TaySon a remporté deux victoires consécutives dans les Fortnite Champion Series (FNCS), se plaçant à un autre niveau que ses pairs. L’année 2021 a continué sans aucun doute l’un des records les plus impressionnants de l’histoire de Fortnite.

TaySon a commencé l’année avec une huitième place dans FNCS Chapter 2 – Season 5 aux côtés de ses coéquipiers Trio MrSavage et IDrop. TaySon s’est séparé d’eux lors de la saison 6, où lui et ses nouveaux coéquipiers – 4zr et Nayte – ont obtenu une troisième place lors de la finale FNCS.

Un mois plus tard, TaySon a triomphé lors du tout premier FNCS Solo All-Star Showdown contre la crème de la crème européenne, lui rapportant 150 000 $ US et sa première victoire de marque de l’année. Le Slovène a trouvé de nouveaux coéquipiers Veno et Rezon dans le chapitre 2 – Saison 7, où ils ont terminé cinquièmes de la finale FNCS. Il a ensuite terminé l’année en remportant la 16e place du FNCS Chapitre 2 – Saison 8 avant de remporter sa deuxième victoire majeure dans le premier FNCS Grand Royale.

Ce n’est pas un euphémisme d’appeler TaySon l’un, sinon le meilleur, des meilleurs joueurs du monde. Concourir dans la région européenne n’est pas facile, mais TaySon le fait certainement ressembler à cela. Il a de nouveau remporté deux tournois FNCS en un an pour compléter une série de victoires en Cash Cup et en Cash Cup Extra. Personne ne peut nier ce que TaySon a réussi à accomplir en si peu de temps.

Méro

Le joueur de NA East, Mero, fait sans aucun doute partie de la discussion sur le joueur de l’année. Alors que TaySon a remporté deux tournois FNCS dans la région la plus difficile, Mero en a remporté trois dans la deuxième plus difficile, dont deux consécutifs. Voici les résultats de Mero aux compétitions FNCS 2021 :

Quatrième du chapitre 2 – Saison 5 avec Reverse2k et Deyy Premier du chapitre 2 – Saison 6 avec Reverse2k et Deyy 26e du All-Star Solo Showdown 15e du chapitre 2 – Saison 7 avec Reverse2k et Deyy Premier du chapitre 2 – Saison 8 avec Bugha et Muz First à Grand Royale avec Bugha et Dukez

Ces résultats correspondent à un classement moyen de huitième dans la seule série Fortnite Champion. Comme TaySon, Mero a un esprit compétitif qui le place dans l’échelon supérieur des meilleurs joueurs du monde. De plus, il travaille assidûment sur son métier et se classe dans presque tous les tournois auxquels il participe. Le succès le suit quel que soit le format ou ses coéquipiers. Pour le dire simplement, Mero est juste différent.

Bugha

Bugha, champion de la Coupe du monde de Fortnite, n’a pas ralenti un seul instant depuis sa victoire décisive en 2019. Certains joueurs prendraient l’argent et seraient satisfaits, mais pas Bugha. Il continue de concourir au plus haut niveau tout en se classant de manière impressionnante dans la plupart de ses tournois.

Bugha a ajouté une autre couche de distinctions en 2021, remportant deux tournois Fortnite Champion Series (FNCS) consécutifs pour clôturer l’année. Les deux triomphes ont eu lieu après un cinquième, un 21e et un huitième menant au chapitre 2 – Saison 7. Le fait de remporter la première place des deux derniers tournois FNCS de l’année a considérablement renforcé ses réalisations.

C’était le livre de contes se terminant en 2021 pour Bugha, une année au cours de laquelle il a également rejoint la série ICON de Fortnite en tant que skin dans le jeu et a reçu son propre mode destiné aux joueurs compétitifs. Il a continué à montrer que, même s’il n’a pas participé à chaque Solo Cash Cup et événement tiers, son esprit et ses compétences pour le jeu lui permettent d’atteindre la grandeur.

Reet

Le monde entier de Fortnite a été témoin de l’arrivée d’un joueur de NA West nommé Reet cette année. Ce phénomène de contrôleur a atteint des sommets auxquels personne ne s’attendait. Il s’est imposé comme une perspective infaillible en 2020, mais 2021 était l’année de Reet. Ce joueur ne connaît rien de plus que le travail acharné et le dévouement.

Reet a diffusé d’innombrables heures de tout, des tournois aux guerres de zone et plus encore. Rien n’a plus impressionné la scène compétitive que lorsqu’il a remporté deux Solo Cash Cups en une journée dans deux régions différentes. Reet a remporté l’Asia Solo Cash Cup sur 130 ping avant de battre le record de points de tous les temps dans sa région d’origine.

Reet a également connu une année record dans les Fortnite Champion Series. Ses résultats comprenaient un dixième, sixième, troisième, deuxième, premier et premier pour une moyenne d’un peu plus de troisième. Il a rebondi d’équipe en équipe avant de rejoindre le duo dynamique des quadruples vainqueurs du FNCS Arkhram et EpikWhale dans la saison 7 avant de remporter le FNCS Grand Royale.

Le niveau de talent de Reet devrait horrifier quiconque se retrouve dans son hall. Il a maîtrisé presque tous les mécanismes possibles que Fortnite a à offrir à ce stade. Il n’y a pas de limite à ce qu’il pourrait accomplir sur la base de ce que nous avons vu en 2021.

EpikWhale/Arkhram/Rehx

La mention finale sur notre liste va à trois joueurs au lieu d’un seul, car il était difficile de choisir un seul des trois rois de NA West. Pour cette raison, EpikWhale, Arkhram et Rehx ont tous obtenu une place sur cette liste. Ces trois acteurs ont effectivement fonctionné comme une unité cohérente pendant la majeure partie de 2021.

Les rois de NA West ont commencé l’année en remportant le chapitre 2 de la saison 5 de FNCS, et ont continué à se répéter en tant que champions du trio à deux reprises avant de se séparer dans le chapitre 2 de la saison 8. Alors qu’EpikWhale et Arkhram se sont séparés de Rehx, personne ne peut supprimer ce qu’ils ont réalisé. Peu importe les circonstances ou le tournoi, les trois joueurs trouveraient toujours un moyen remarquable de revenir et de gagner.

Les fans compétitifs de Fortnite reviendront sur l’année entière ou les trios et parleront d’EpikWhale, d’Arkhram et de Rehx. Leur domination sur NA West mérite d’être célébrée alors que Fortnite se prépare à changer de vitesse en 2022.

Gagnant – TaySon

Un cas peut être fait pour n’importe lequel des joueurs de cette liste, mais cela s’est finalement soldé par TaySon, Mero et Reet. Ces trois joueurs ont performé de manière constante tout au long de 2021, se qualifiant pour plusieurs finales de la saison FNCS et obtenant des classements élevés. Un autre facteur à considérer est l’endurance et le désir de s’améliorer et de gagner. Les trois joueurs ont consacré des centaines d’heures à des Cash Cups, à des tournois interrégionaux et à des compétitions tierces pour rester au sommet de leur art.

Cependant, pour la deuxième année consécutive, TaySon mérite le feu vert. La soif du phénomène slovène d’être le meilleur transparaît à chaque tournoi. TaySon a échangé ses coéquipiers, à la recherche de la combinaison parfaite, qu’il a finalement trouvée avant de remporter le FNCS Grand Royale. N’oublions pas sa remarquable performance All-Star Showdown.

La cerise sur le gâteau, c’est que TaySon atteint régulièrement des sommets dans la région la plus peuplée et la plus difficile de Fortnite. Il reste au sommet du trône en tant que joueur de l’année jusqu’à nouvel ordre.