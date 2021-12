Joueur de l’année 2021

ESTNN couronne Illya « Yatoro » Mulyarchuk notre joueur de l’année pour 2021.

Chaque année; à part 2020, depuis la sortie de Dota 2, nous avons eu la chance de regarder The International. Il s’agit de la compétition la plus prestigieuse de ce jeu, réunissant les meilleurs joueurs du monde. Inutile de dire que l’équipe qui gagne écrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du jeu. Oh, et aussi gagner eux-mêmes des millions de dollars.

Après la pandémie de Covid en 2020, le TI 10 a été reporté à 2021 ; augmentant encore plus le battage médiatique pour la compétition. Bien que les gens s’attendaient à ce que certains des noms bien connus, tels que Team Secret ou OG, gagnent, c’est le puissant Team Spirit de SIC qui a réussi à soulever le trophée.

Semblable à OG il y a quelques années, l’équipe de SIC était composée de joueurs inexpérimentés, dont la plupart n’avaient même jamais joué à TI auparavant. Cependant, cela ne les a pas empêchés de dominer la compétition et de remporter l’un des événements esports les plus importants au monde.

S’il est vrai que chaque joueur de Team Spirit était dans une ligue à part, l’un d’eux a brillé plus que les autres – Iliya « Yatoro » Mulyarchuk. Le portage de TS était l’une des forces les plus dominantes de toute la compétition, c’est pourquoi nous pensons qu’il mérite le prix du meilleur joueur de l’année.

Yatoro était presque sans faute dans tous les jeux de Team Spirit. Ce qui le rend si dangereux, c’est le fait qu’il peut jouer différents héros. En fait, il détient même les cautions pour avoir sécurisé la plupart des saccages sur la scène principale de The International. Cela étant dit, apprenons plus d’informations sur ce joueur et pourquoi il est le meilleur.

Yatoro est extrêmement polyvalent

L’un des plus gros problèmes que certains joueurs de carry de haut niveau doivent surmonter est leur polyvalence. Ils peuvent être bons avec quelques héros, mais s’ils ne sont pas dans la méta ou sont bannis, ces personnes n’ont pas à s’adapter à quelque chose de nouveau. Tout le monde n’est pas capable de faire ça, mais Yatoro est l’un des rares joueurs professionnels dont le pool de héros semble infini.

Pendant TI 10, Yatoro a joué un total de 14 heures en 20 parties, ce qui est vraiment impressionnant. Sa capacité à jouer autant de héros rend la gestion de l’esprit d’équipe très difficile. Parce que leurs adversaires ne savent jamais à quoi s’attendre. Le prodige de Dota 2, 18 ans, est capable d’utiliser presque tous les héros du jeu.

Quels sont ses meilleurs héros ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Yatoro est l’un des rares joueurs de Dota 2 à pouvoir faire fonctionner presque tous les héros. Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de héros préférés. L’un d’eux est Morphling, l’un des monstres de fin de partie les plus populaires de Dota2. Yatoro a prouvé qu’il est l’un des meilleurs joueurs de Morph au monde à TI 10, bien que Nikolay « Nikobaby » Nikolov soit également célèbre pour être un monstre sur Morphling.

Un autre héros qui joue définitivement un rôle important pour Yatoro est Faceless Void. Ce n’était pas le carry le plus populaire à TI 10. Mais la superstar de SIC a montré au monde qu’il pouvait faire des merveilles. En plus d’être l’un des meilleurs clic-droit du jeu, Faceless Void fait également partie des rares héros capables de changer le cours d’un combat en équipe ; grâce à son ultime.

Enfin, le héros pour lequel Yatoro est devenu célèbre est Slark. Il est l’un des métaporteurs, c’est pourquoi le joueur de CIS l’a choisi plusieurs fois pendant TI 10. Slark est l’un des rares héros de Dota 2 qui permet aux joueurs de jouer de manière vraiment agressive. Inutile de dire que cela correspond au style de Yatoro car il essaie toujours d’être agressif lorsque cela est possible.

Yatoro est également un joueur de pub bien connu et toujours en compétition pour le MMR le plus élevé au monde.

Certains des joueurs professionnels de Dota 2 ne prêtent pas beaucoup d’attention à leur MMR parce qu’ils veulent juste jouer pour le plaisir. Cependant, d’autres sont devenus populaires en raison de leur cote élevée; ils font donc tout ce qui est en leur pouvoir pour « continuer à moudre ». Yatoro appartient à la deuxième catégorie. Il fait partie des joueurs les mieux notés au monde. Il a atteint pour la première fois 12 000 MMR en novembre 2021, ce qui signifie que la route vers 13 000 MMR est ouverte. Nous ne doutons pas qu’il réussira, ce n’est donc qu’une question de temps avant de redevenir le joueur le mieux noté au monde.

D’autres postes favoris ?

De nos jours, la plupart des meilleurs joueurs du monde doivent être bons à plusieurs postes s’ils veulent réussir au sommet. Étant donné que Yatoro est l’un des joueurs les plus polyvalents en matière de héros, il n’est probablement pas surprenant qu’il soit également un bon mid laner. La plupart des joueurs de carry changent souvent de position avec la voie médiane, ils ont donc besoin de savoir ce qu’ils font. Bien que Yatoro brille définitivement plus lorsqu’il a la chance de cultiver, il peut également utiliser bon nombre des couches intermédiaires d’agilité supérieures. Vous pouvez souvent le voir jouer des héros tels que Templar Assassin, Shadow Fiend et Invoker.

S’il est vrai que de nombreux autres joueurs méritent également la couronne en 2021, le fait que Yatoro a joué un rôle crucial pour Team Sprit dans TI 10 doit être pris en compte. Cette superstar de Dota 2 n’a que 18 ans ; ce qui signifie que nous devrions continuer à le voir en action pendant au moins quelques années à venir. Nous espérons simplement que la victoire de TI ne le forcera pas à prendre une retraite anticipée, car il a beaucoup plus à offrir.

Images vedettes : Valve, esprit d’équipe