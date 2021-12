Joueur de l’année 2021

ESTNN récompense le joueur Counter-Strike de l’année.

Counter-Strike a évolué avec le temps. Bien que le jeu ne connaisse aucun changement drastique, la scène de l’esport se porte bien. La scène compétitive de haut niveau de CS:GO compte des joueurs extrêmement talentueux de diverses régions du monde. Alors que certains sont doués, d’autres s’entraînent beaucoup pour gagner leur place. Puisque nous approchons de la fin de cette année, ESTNN a choisi le meilleur joueur de 2021, qui a dicté les termes du jeu et dominé les tournées.

Comme beaucoup d’entre vous l’ont deviné, ce n’est autre qu’Oleksandr « s1mple » Kostyliev qui remporte le prix du joueur de l’année pour 2021. Non seulement s1mple a dépassé tous les autres joueurs dans le monde entier, il semble également avoir changé et mûri. pour le meilleur. Il est sans aucun doute le plus grand joueur à avoir jamais joué le jeu. Regardons ce qui rend cet homme si grand.

Performances et cohérence



Obtenir ces performances dans les tournois et continuer à le faire tout au long de l’année est le paramètre numéro un pour juger le meilleur joueur. S1mple coche toutes les cases et fait plus. Le joueur de 24 ans a été phénoménal tout au long de la saison avec huit trophées du joueur le plus utile et sept victoires en tournée toute l’année si l’on inclut la finale mondiale BLAST de 2020.

S1mple diffère des autres professionnels que nous voyons dans le mélange. Son style de jeu est unique, débordant de confiance et de finesse. Si on regarde de près, Sasha a perfectionné son jeu dans presque tous les départements nécessaires pour briller à ce stade. Il a un sens du jeu exceptionnel, des compétences pour réussir des tirs fous et du courage pour jouer des jeux risqués mais très gratifiants. Le fait que s1mple puisse jouer toute la carte en un seul tour, en tournant rapidement pour laisser l’ennemi deviner, est l’un des jeux les plus élevés que l’on puisse faire. Ce n’est pas facile de jouer à tous les postes et d’y exceller pendant un match.

Histoire et changement pour le mieux



S1mple n’a pas toujours été l’homme que nous voyons maintenant au plus haut niveau de CS:GO compétitif. Connu pour être toxique et colérique, le professionnel ukrainien ne s’est pas bien intégré dans bon nombre de ses anciennes équipes.

En 2015, s1mple faisait partie de Hellraisers. Cependant, l’organisation l’a rapidement retiré de l’équipe en raison de ses commentaires sur les Allemands et d’une interdiction de fil ESL pour tricherie. Après une sortie de l’équipe, s1mple a rejoint Flipsid3 Tactics. Il ne fallut pas longtemps avant que des problèmes dans l’équipe ne commencent à surgir et une sortie en demi-finale à l’ESWC 2015 a déclenché des commentaires toxiques de s1mple. « C’était mon dernier tournoi avec cette équipe, merci à tous ceux qui nous ont soutenus », fulminant sur les résultats, s1mple a ajouté, « Soit ça, soit je ne jouerai plus avec certains des joueurs. »

Pendant son séjour à Flipsid3, s1mple a joué avec Andrey « ⁠B1ad3⁠ » Gorodenskiy qui est l’actuel entraîneur-chef de NAVI. Les choses ont beaucoup changé pour le joueur ; que la plupart des gens ont qualifié d’enfant toxique et immature qui fait rage contre ses coéquipiers. La communauté considérait largement le talent prodigieux comme étant trop agressif avec son style de jeu. En poussant des cigarettes et en essayant des non-scopes dans les étapes importantes de Counter-Strike compétitif, la plupart des gens considéraient S1mple comme un professionnel enfantin qui essayait d’avoir l’air tape-à-l’œil.

Après avoir rejoint Natus Vincere au milieu de 2016, s1mple a lentement mûri non seulement en tant que joueur mais aussi en tant que personne. Dans l’état actuel des choses, s1mple a changé de nombreux aspects de son jeu. Il ne reste de l’histoire que son style de jeu trop agressif, qui porte cette fois ses fruits pour son équipe. Faisant des coups bizarres qu’il manquait auparavant et le faisant à plusieurs reprises, s1mple a prouvé que tout le monde avait tort par son habileté et sa passion pour le jeu.

Sasha a grandi pour devenir un joueur d’équipe. Il croit en ses coéquipiers et a une attitude serviable envers eux. Ses mouvements dans le jeu et son style de jeu général en disent long sur la même chose. Même dans les moments bas de NAVI, s1mple ne montre guère de traits de rage dans son équipe. L’équipe travaille comme une unité et cela en fait une force avec laquelle il faut compter.

Quelle est la prochaine étape pour la chèvre ?



S1mple veut poursuivre ce que NAVI a commencé à l’ère 2021. Gagnant plusieurs trophées, nous les avons sélectionnés comme gagnants du prix de l’équipe de l’année. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Le professionnel ukrainien a mentionné que lui et toute l’équipe voulaient gagner plus l’année prochaine. Bien que l’objectif principal soit de remporter des trophées, l’équipe souhaite que NAVI atteigne de nouveaux sommets en tant qu’organisation. La cohérence sera la clé pour s1mple et il ne peut pas penser à mettre son pied sur le gaz.

Dans une récente interview avec HLTV, s1mple a mentionné qu’il voulait faire une pause après la victoire du Major. Cependant, c’est quelque chose que la star doit remettre à plus tard; l’équipe a une bonne dynamique et il veut juste continuer avec elle. Alors peut-être qu’après la pause de cette année, Sasha pourra prendre une pause pour prendre soin de lui et revenir pour remporter un autre prix de Joueur de l’année en 2022.

Images vedettes : BLAST Premier, HLTV