joueur de tennis Andrey Rublev, éliminé après avoir perdu en huitièmes de finale

07/05/2021

Le à 19:45 CEST

hongrois Marton fucsovics, numéro 48 de l’ATP, surpris en s’imposant en deux heures et quarante-sept minutes par 6-3, 4-6, 4-6, 6-0 et 6-3 au joueur russe Andreï Roublev, numéro 7 de l’ATP et tête de série numéro 5, en huitièmes de finale à Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur sera en quarts de finale de Wimbledon.

Pendant le match, le joueur de tennis hongrois a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a eu une efficacité de 56% au premier service, a commis 10 doubles fautes et a obtenu 70% des points de service. Quant au joueur russe, il a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, son efficacité a été de 68%, il a commis une double faute et réalisé 60% des points de service.

Lors des quarts de finale, Fucsovics jouera contre le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 et tête de série numéro 1.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition et 128 au total entrent dans la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases préalables au championnat et ceux qui sont invités.