Joueur de tennis Novak Djokovic, champion de Wimbledon

11/07/2021 à 19h00 CEST

serbe Novak Djokovic, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en remportant la finale de Wimbledon en 6 (4) -7 (7), 6-4, 6-4 et 6-3 dans trois heures et vingt-huit minutes pour Matteo Berrettini, joueur de tennis italien, numéro 9 de l’ATP et tête de série numéro 7. Avec ce résultat, le joueur serbe est le nouveau champion de Wimbledon.

Le tennisman italien a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Djokovic, de son côté, l’a réussi 6 fois. De plus, au premier service, le Serbe a été efficace à 61%, a commis 4 doubles fautes et a obtenu 69% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 60% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a remporté 60% des points au service.

Ce championnat se déroule en Londres entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités.