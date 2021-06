Joueur de tennis Ons Jabeur, qualifié pour les seizièmes de finale de Roland-Garros

06/03/2021

Le joueur de tennis tunisien Ons Jabeur, numéro 26 de la WTA et tête de série numéro 25, a rempli les prévisions en gagnant par 6-2 et 6-4 en une heure et onze minutes pour Astra sharma, joueuse de tennis australienne, numéro 124 de la WTA, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en seizièmes de finale du tournoi.

L’Australien a réussi à casser le service à une occasion, tandis que Jabeur l’a fait à 4 reprises. De même, la joueuse tunisienne a réalisé 56% de premier service et a commis une double faute, réussissant à remporter 71% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 68% d’efficacité, a commis une double faute et a remporté 53% des points au service.

En huitièmes de finale, le joueur tunisien jouera contre le vainqueur du match entre le joueur australien Ashleigh Barty et le joueur de tennis polonais Magda Linette.

Le tournoi se déroule à リ du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Au total, 238 joueurs participent au championnat. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent en phase finale, dont ceux directement classés, ceux qui ont réussi à s’imposer lors de la phase précédente et les invités.