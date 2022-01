Joueur ICC du mois de décembre : Mayank Agarwal, Mitchell Starc, Ajaz Patel font la coupe

Né en Inde, Patel a gravé son nom dans les livres d’histoire lorsqu’il a choisi 10 guichets lors d’une manche de test contre l’Inde, suivant les traces de Jim Laker et d’Anil Kumble.

Joueur ICC du mois de décembre : Le frappeur indien Mayank Agarwal a été nominé pour le prix ICC du joueur du mois de décembre à la suite d’une série de performances exceptionnelles au bâton dans la série Test contre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

Avec les trois autres choix d’ouverture de l’Inde – KL Rahul, Rohit Sharma et Shubman Gill manquant des matchs à un moment donné, Agarwal a saisi l’opportunité d’exceller. Agarwal était à l’origine de la superbe victoire de l’Inde contre la Nouvelle-Zélande à Mumbai, marquant 150 et 62 points et obtenant le prix du joueur du match.

Il a marqué 276 points en deux matches, à une moyenne de 69,00, dont deux cinquante et un siècle.

Le frappeur des Punjab Kings a également joué un rôle clé dans la toute première victoire de l’Inde au SuperSport Park de Centurion lors de la série de tests en cours contre l’Afrique du Sud. Marchant au bâton par temps couvert, Agarwal a préparé le terrain pour la victoire d’un partenariat d’ouverture de 117 courses avec Rahul. Agarwal a marqué 60 points alors qu’il résistait à l’attaque au rythme des Proteas.

Le fileur néo-zélandais Ajaz Patel et le paceman australien Mitchell Starc ont rejoint Agarwal dans la liste restreinte des prix.

Né en Inde, Patel a gravé son nom dans les livres d’histoire lorsqu’il a choisi 10 guichets lors d’une manche de test contre l’Inde, suivant les traces de Jim Laker et d’Anil Kumble. Lors de son seul test match en décembre, le fileur du bras gauche a pris 14 guichets à une moyenne de 16,07. Cependant, malgré l’héroïsme, Patel n’a pas pu empêcher les Kiwis de succomber à une défaite.

Starc, en revanche, était la figure marquante de l’Australie alors que les Baggie Greens ont retenu les Ashes contre l’Angleterre avec deux matches à disputer.

Lors de ses trois matchs de test le mois dernier, Starc a remporté 14 guichets avec une moyenne étonnante de 19,64. Il s’est également avéré utile avec la batte, avec 117 points à une moyenne de 58,50.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.