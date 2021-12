Joueur Warzone de l’année 2021

Après une longue année de compétition, voici notre joueur de l’année Warzone pour 2021.

Warzone a connu plus de succès que jamais en 2021. Et avec la sortie de la nouvelle carte Caldera Warzone Pacific, la concurrence n’a fait que s’améliorer. Cette année a également vu l’introduction des World Series of Warzone, et les matchs privés sont devenus la principale forme de Warzone compétitif.

Plusieurs joueurs ont réalisé des performances exceptionnelles, dont deux ont dépassé la barre des 300 000 $ et se sont sans aucun doute déclarés deux des meilleurs au monde. Cependant, c’est Tommey qui a sacré notre joueur de l’année.

Tommey — Warzone POTY

Thomas « Tommey » Trewren est un joueur professionnel et streamer de Warzone pour 100 Thieves. 2021 a sans aucun doute été son année ; alors qu’il a dépassé les 300 000 $ de gains de Warzone et reste invaincu dans les tournois sur la nouvelle carte Caldera.

Aux côtés de son duo Ben « Almond » Rosendahl, Tommey a remporté la toute première Warzone LAN à Las Vegas, consolidant ainsi son titre de meilleur au monde. À l’approche de 2022, Tommey cherchera à poursuivre ses excellentes performances et à dominer au cours de la nouvelle année.