Joueurs avec le plus d’argent à recevoir de leurs contrats NBA

Les contrats des stars de la NBA sont de plus en plus gros. Les revenus qu’ils reçoivent ont augmenté de façon exponentielle au cours des dernières campagnes et c’est fou ce que certains de ces joueurs facturent aujourd’hui. Par exemple, face à la saison 2024/25, Stephen Curry collectera 55,8 millions Guerriers de l’état d’or et cette même saison Kevin Durant recevra 51,2 millions Filets de Brooklyn. Presque rien… Ensuite, la liste des joueurs qui ont le plus de paiements en attente dans la NBA actuelle :

Stephen Curry (Golden State Warriors): 261 millions jusqu’à la saison 2025/26

Joël embiid (Philadelphia 76ers): 261 millions jusqu’à la saison 2026/27

Kevin Durant (Brooklyn Nets): 239 millions jusqu’à la saison 2025/26

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 228 millions de dollars jusqu’à la saison 2025/26

Jimmy Butler (Miami Heat) : 220 millions jusqu’à la saison 2025/26

Luka doncic (Dallas Mavericks): 217 millions de dollars jusqu’à la saison 2026/27

Rudy Gobert (Utah Jazz): 205 millions jusqu’à la saison 2025/26

Amenez des jeunes (Atlanta Hawks): 180 millions jusqu’à la saison 2026/27

Shai Gilgeous-Alexandre (Oklahoma City Thunder): 178 millions jusqu’à la saison 2026/27

Georges Paul (Los Angeles Clippers): 176 millions jusqu’à la saison 2024/25

Léonard Kawhi (Los Angeles Clippers): 176 millions jusqu’à la saison 2024/25

Damien Lillard (Portland Trail Blazers): 176 millions jusqu’à la saison 2024/25

L’évolution des salaires

Un exemple clair de l’évolution des salaires dans la NBA peut être vu en comparant le salaire le plus élevé d’un joueur il y a dix ans lors de la campagne 2011/12. À ce moment-là, Kobe Bryant menait le classement à 25 kilos par an. Cette campagne DeMar DeRozan gagne 26 millions et est la 46e la mieux payée de la ligue. Presque rien…