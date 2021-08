Joueurs de la NBA qui tirent le plus au milieu des poteaux

Talent pur et clairvoyance des idées. C’est ce qu’il faut pour être un joueur efficace dans ce milieu de terrain si difficile à défendre et dans lequel seuls les meilleurs continuent de se développer avec récurrence, naturel et efficacité. Fini le temps où le triple était un complément et un lancement entre 3 et 6 mètres était recherché naturellement. L’explosion physique de la NBA et la disposition tactique des équipes a conduit à un dilemme dans lequel il ne semble pas y avoir de couleur pour le gris : soit on pénètre avec force jusqu’au panier, soit le tir à trois points est désespérément recherché. Heureusement, nous avons des héritiers à Michael Jordan qui ne veulent pas voir disparaître l’un des matchs les plus beaux et les plus complexes de ce sport, et ils continuent de dominer au poteau central, comme l’indique Hoopshype.

DeMar DeRozan

Pourcentage du total des coups de feu tirés au poteau central : 69,5%

Efficacité : 45,3 %

Chris Paul

Pourcentage du total des coups de feu tirés au poteau central : 54,7 %

Efficacité : 51,2 %

Kevin Durant

Pourcentage du total des coups de feu tirés au poteau central : 51,7%

Efficacité : 52,5%

Léonard Kawhi

Pourcentage du total des coups de feu tirés au poteau central : 49,3 %

Efficacité. 46,1%

Nikola Jokic

Pourcentage du total des coups de feu tirés au poteau central : 46,2 %

Efficacité : 45,3 %

Il est frappant de voir comment seuls trois joueurs prennent plus de la moitié de leurs tirs au poteau central, le plus exagéré étant un DeRozan autour duquel il y a beaucoup de doutes sur sa viabilité en tant que grande star de la ligue et homme vainqueur, en raison de sa petite capacité de lancer de trois. Cependant, son exemple montre à quel point il est difficile de défendre un joueur qualifié de milieu de gamme. La présence d’un centre né comme Jokic révèle leur style de jeu particulier et indéfendable pour leurs adversaires, tandis que Durant et Leonard, malgré leur explosivité physique, ont tendance à utiliser le tir de cette position avec une récurrence notable.