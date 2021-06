Joueurs de tennis Krawczyk et Salisbury, champions de Roland-Garros

06/10/2021

Le à 14h15 CEST

Le joueur américain Desirae Krawczyk, numéro 17 de la WTA et la joueuse de tennis britannique Joe Salisbury, numéro 7 de l’ATP remporté en une heure et dix-sept minutes par 2-6, 6-4 et 10-5 aux russes Elena Vesnina Oui Aslan karatsev, numéro 144 de la WTA et, numéro 226 de la WTA respectivement en finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, les joueurs de tennis deviennent les champions de Roland-Garros.

Au cours du match, les vainqueurs ont réussi à casser le service une fois, ont été efficaces à 71% au premier service, ont commis une double faute et ont marqué 69% des points de service. Quant à Vesnina et Karatsev, ils ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, ont réalisé un premier service de 67%, ont commis 2 doubles fautes et ont réussi à remporter 71% de leurs points de service.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Double Mixte) un total de 16 couples participent. Il se déroule également du 4 au 10 juin sur terre battue en extérieur.